హిందూయేతర ఉద్యోగుల సమస్యను టీటీడీనే స్వయంగా పరిష్కరించుకోవాలి

ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)లోని హిందూయేతర ఉద్యోగుల సమస్యను టీటీడీయే స్వయంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఆదేశించింది. ఈ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ శాఖలకు బదిలీ చేయాలన్న దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు అభ్యర్థనను ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. దానికి బదులుగా, టీటీడీ తన సొంత సంస్థల నెట్వర్క్లోనే హిందూయేతర సిబ్బందిని సర్దుబాటు చేయాలని సూచించింది.
ఈ విషయమై ఇటీవల జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీఓ)లో, హిందూయేతర ఉద్యోగులను నియమించగల దేవాలయ సంబంధం లేని విభాగాలలో పోస్టులను గుర్తించాలని ఆలయ పరిపాలనను ఆదేశించింది. సాధ్యమైన చోట స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పథకాన్ని అందించవచ్చో లేదో పరిశీలించాలని కూడా ఆ జీఓ సూచించింది.
ఈ ఆదేశాల మేరకు, టీటీడీ తన ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలు, సంక్షేమ కేంద్రాలు, ఇతర అనుబంధ విభాగాలలో ఖాళీలను గుర్తించడం ప్రారంభించింది. హిందూయేతర ఉద్యోగులను తిరిగి నియమించగల పోస్టుల జాబితాను ఇది సిద్ధం చేస్తోంది. అదనంగా, కొంతమంది హిందూయేతర సిబ్బందికి ఆచరణయోగ్యమైన స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పథకాన్ని (వీఆర్ఎస్) అందించవచ్చా లేదా అని కూడా పరిశీలిస్తోంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల ప్రకారం, టీటీడీ సర్వీస్ రికార్డులు, ఉద్యోగ బాధ్యతలు, సంస్థాగత అవసరాలను క్రోడీకరించి, ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదికను సమర్పించడానికి సిద్ధమవుతోంది. బి.ఆర్. నాయుడు టీటీడీ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన దాదాపు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఈ తాజా పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఇది టీటీడీ సేవలో హిందువులు కానివారు కొనసాగవచ్చా అనే దానిపై చర్చలను మళ్లీ రేకెత్తించింది. బి.ఆర్. నాయుడు నేతృత్వంలోని ట్రస్ట్ బోర్డు తన మొదటి సమావేశంలో, టీటీడీలో హిందువులు కానివారిని నియమించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎండోమెంట్స్ చట్టాన్ని, అలాగే హిందువుల కోసం పోస్టులను రిజర్వ్ చేసే టీటీడీ సేవా నిబంధనల సవరణలను ఉల్లంఘిస్తుందని పేర్కొంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సుమారు 7,000 మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, దాదాపు 14,000 మంది అవుట్సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. 1987లో సేవా నిబంధనలను సవరించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత 1989, 2000-2007లో చేసిన సవరణల ద్వారా టీటీడీలో ఉద్యోగ అర్హతను హిందువులకు మాత్రమే పరిమితం చేసినప్పటికీ, 44 మంది హిందువులు కాని వ్యక్తులు కారుణ్య నియామకాలు, కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్ మార్గాల ద్వారా ఈ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించారు.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విజిలెన్స్ నిర్వహించిన ఒక తనిఖీలో 29 మంది హిందూయేతరులు దేవస్థానం సేవలో కొనసాగుతున్నట్లు తేలింది. హిందూయేతరులను తొలగించేందుకు గతంలో చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా, టీటీడీ బోర్డు స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ పథకాన్ని అందించింది.
కానీ ఆ ప్యాకేజీని ఎవరూ స్వీకరించలేదు. హిందూయేతర టీటీడీ ఉద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లోకి బదిలీ చేసే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తోసిపుచ్చినందున, చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన నిబంధనలను పాటిస్తూనే, అటువంటి సిబ్బందిని తిరిగి నియమించడానికి ట్రస్ట్ తన అంతర్గత సంస్థలపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.