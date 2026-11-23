బెంగళూరులోని ఆస్తి నా అత్తగారిది.. షర్మిలకు జగన్ ఝలక్
వైకాపా చీఫ్ జగన్, షర్మిల మధ్య కొనసాగుతున్న ఆస్తి వివాదం యలహంక ప్యాలెస్ వివాదంతో ఒక ఆసక్తికరమైన మలుపు తీసుకుంది. షర్మిల తన కుమార్తె వివాహం కోసం బెంగళూరులోని ఆ ఆస్తిని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటుండగా, ఆమె అందులోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించడానికి జగన్ కోర్టును ఆశ్రయించారు.
ఆ ఆస్తి తన అత్తగారైన వైఎస్ భారతి తల్లికి చెందినదని, దానిని తన కంపెనీకి లీజుకు ఇచ్చారని జగన్ వాదిస్తున్నారు. యాజమాన్య పత్రాలు ఈ వాదనకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సమాచారం ఉండటంతో, ఈ న్యాయపోరాటంలో జగన్ పైచేయి సాధించినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఆసక్తికరంగా, ఆ ఆస్తిని దివంగత వైఎస్ఆర్కు చెందిన ఆస్తులలో ఒకటిగా ఎప్పుడూ చూపేవారు. అయితే, జగన్, భారతి కుటుంబాలకు చెందిన ఆస్తులపై షర్మిల హక్కులు కోరడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వర్గం వాదిస్తోంది. ఇక్కడే జగన్ తన ఎత్తుగడలను తెలివిగా వేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
జగన్ ప్రత్యర్థులు మరో కోణాన్ని తెరపైకి తెస్తున్నారు. జగన్కు చెందిన అక్రమ ఆస్తులకు సంబంధించిన కేసులలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గతంలో బెంగళూరు ఆస్తులను ప్రస్తావించిన విషయాన్ని వారు ఎత్తి చూపుతున్నారు. వైఎస్ఆర్ మొదట యలహంక ఆస్తిని భారతి తల్లి పేరు మీద కొనుగోలు చేశారా లేదా అని ఇప్పుడు వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది బినామీ ఒప్పందం జరిగి ఉండవచ్చనే ఊహాగానాలకు కూడా దారితీసింది.
అయితే, యలహంక ఆస్తి బినామీ అని నిరూపించడానికి ఎటువంటి నిర్ధారిత ఆధారం లేదు. ఇప్పుడు పెద్ద సవాలు షర్మిల ముందుంది. ఆ ఆస్తి నిజానికి తన తండ్రిదేనని ఆమె నిరూపించుకోవాలంటే, దాని అసలు యాజమాన్యం మరియు నిధుల మూలం గురించి ఆమెకు బలమైన ఆధారాలు అవసరం.
ఒకవేళ ఆమె వాదనలో బినామీ ఒప్పందం ఉందనే ఆరోపణ ఉంటే, వైఎస్ఆర్ ఆ ఆస్తిని ఎలా సంపాదించారు, వేరొకరి పేరు మీద ఎందుకు రిజిస్టర్ చేయించారు అనే విషయాలపై మరో రాజకీయంగా ఇబ్బందికరమైన చర్చకు దారితీయవచ్చు. అయితే, అటువంటి ఒప్పందాన్ని నిరూపించినంత మాత్రాన ఆ డబ్బు అక్రమంగా సంపాదించిందని దానంతట అదే రుజువు కాదు. ఇక్కడే జగన్ పైచేయి సాధించినట్లు కనిపిస్తోంది. రిజిస్టర్ చేయబడిన యాజమాన్యంపై ఆధారపడటం ద్వారా, ఆ వాదనను సవాలు చేసే భారాన్ని ఆయన షర్మిల మీదకు నెట్టారు. అదే సమయంలో, ఆయన అత్తమామల ఆస్తిలో ఆమె వాటా కోరుతున్నారనే ఆరోపణల వైపు రాజకీయ కథనం కూడా మళ్లుతోంది.
షర్మిల ఇప్పుడు ఒక క్లిష్టమైన ఎంపికను ఎదుర్కొంటున్నారు. యాజమాన్యాన్ని సవాలు చేయడం ఆమె తండ్రి ఆస్తుల గురించి మరిన్ని ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్నలకు దారితీయవచ్చు. అదే సమయంలో ప్రస్తుత యాజమాన్య స్థితిని అంగీకరించడం ఆస్తిపై ఆమెకున్న హక్కును బలహీనపరుస్తుంది.
జగన్ న్యాయపరమైన వాదన చివరికి విజయం సాధిస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి. కానీ రాజకీయంగా, ఆయన షర్మిలను ఒక క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఇరికించినట్లు కనిపిస్తోంది, ఇది ఆమె తదుపరి చర్యను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చింది.