Jagtial: బస్సు నడుపుతుండగా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్కు గుండెపోటు.. తర్వాత ఏమైందంటే?
మద్దునూరు నుండి జగిత్యాలకు బస్సు నడుపుతుండగా ఒక ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్కు గుండెపోటు వచ్చింది. శనివారం నాడు జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సమాచారం ప్రకారం, బస్సు మద్దునూరు నుండి జగిత్యాలకు వెళ్తుండగా డ్రైవర్ లక్ష్మణ్కు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు సంభవించింది.
ఆయన చాకచక్యంగా బస్సు వేగాన్ని తగ్గించి, తద్వారా జరగబోయే ప్రమాదాన్ని నివారించారు. డ్రైవర్ ఆరోగ్యపరమైన అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న విషయాన్ని గమనించిన ప్రయాణికులు వెంటనే అంబులెన్స్ కోసం 108కు కాల్ చేశారు. అయితే, అంబులెన్స్ సమయానికి రాకపోవడంపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.
అనంతరం లక్ష్మణ్ను చికిత్స కోసం ఆటో-రిక్షాలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సమాచారం ప్రకారం, లక్ష్మణ్ సోమవారం నాడు పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉంది.