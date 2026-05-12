స్వీపర్పై జర్నలిస్టు లైంగిక వేధింపులు.. ఆత్మరక్షణ కోసం నాలుకను కొరికేసింది..
ఒంటిమిట్ట గ్రామ పంచాయతీలో స్వీపర్గా పనిచేస్తున్న 48 ఏళ్ల మహిళ, జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితుడి లైంగిక వేధింపులను తిరస్కరించిన తర్వాత, అతను తన ఉద్యోగానికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ ఆ మహిళ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎన్. విశ్వనాథ్ను ఆశ్రయించింది.
ఈ ఫిర్యాదును ఒంటిమిట్ట పోలీస్ స్టేషన్కు పంపగా, అక్కడ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఐదు రోజుల క్రితం ఒంటిమిట్టలోని హరిత హోటల్లో జరిగిన మరో లైంగిక వేధింపుల ఘటనలో కూడా నిందితుడి ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ కేసులో, బాధితురాలు ఆత్మరక్షణలో అతని నాలుకను కొరకడంతో తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.
ఆమె ప్రస్తుతం రాజీవ్ గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. హరిత హోటల్ ఘటనలో నిందితురాలి ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదని వర్గాలు తెలిపాయి.