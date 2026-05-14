Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (19:59 IST)

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన కొడాలి నాని.. ఫోటోలు వైరల్

2024 ఎన్నికలకు ముందు జగన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలిచిన ప్రధాన వ్యక్తులలో ఒకరు కొడాలి నాని. ఈయన చంద్రబాబు నాయుడుపైనా, మొత్తం టీడీపీ వ్యవస్థపైనా అనవసరంగా, తీవ్రమైన భాషలో విమర్శలు గుప్పించేవారు. కొడాలి నాని చేసిన ఆ అదుపులేని వ్యాఖ్యలన్నీ చివరికి ప్రజల దృష్టిలో వైసీపీ ప్రతిష్టనే దెబ్బతీశాయి. 
 
అయితే, 2024లో వైసీపీ అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత కొడాలి నాని కొంతకాలం పాటు మౌనంగానే ఉన్నారు. ఆయన బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కనిపించడం కూడా చాలా అరుదైపోయింది. జగన్‌తో జరిగే సమావేశాల సమయం కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. కానీ ఒక మార్పు అన్నట్లుగా, నాని, జగన్ గురువారం కలుసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
ఈ ఫోటోలో, జగన్ తన సహజ శైలిలో ముఖంపై చిరునవ్వుతో నానిని పలకరిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య చాలా గాఢమైన అనుబంధం ఉందని స్పష్టమవుతోంది. ఈ అనుబంధం చాలా కాలంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే, 2029 ఎన్నికల నాటికి వైసీపీ మళ్లీ పుంజుకోవాలని ఆశిస్తే, కొడాలి నాని వంటి నాయకుల నుండి మరింత రాజకీయ పరిణితితో కూడిన ప్రవర్తనను ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో జగన్ వారికి తగిన సూచనలు ఇస్తారో లేదో వేచి చూడాలి.
