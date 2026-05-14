వైఎస్ జగన్ను కలిసిన కొడాలి నాని.. ఫోటోలు వైరల్
2024 ఎన్నికలకు ముందు జగన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలిచిన ప్రధాన వ్యక్తులలో ఒకరు కొడాలి నాని. ఈయన చంద్రబాబు నాయుడుపైనా, మొత్తం టీడీపీ వ్యవస్థపైనా అనవసరంగా, తీవ్రమైన భాషలో విమర్శలు గుప్పించేవారు. కొడాలి నాని చేసిన ఆ అదుపులేని వ్యాఖ్యలన్నీ చివరికి ప్రజల దృష్టిలో వైసీపీ ప్రతిష్టనే దెబ్బతీశాయి.
అయితే, 2024లో వైసీపీ అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత కొడాలి నాని కొంతకాలం పాటు మౌనంగానే ఉన్నారు. ఆయన బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో కనిపించడం కూడా చాలా అరుదైపోయింది. జగన్తో జరిగే సమావేశాల సమయం కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. కానీ ఒక మార్పు అన్నట్లుగా, నాని, జగన్ గురువారం కలుసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ ఫోటోలో, జగన్ తన సహజ శైలిలో ముఖంపై చిరునవ్వుతో నానిని పలకరిస్తూ కనిపిస్తున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య చాలా గాఢమైన అనుబంధం ఉందని స్పష్టమవుతోంది. ఈ అనుబంధం చాలా కాలంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే, 2029 ఎన్నికల నాటికి వైసీపీ మళ్లీ పుంజుకోవాలని ఆశిస్తే, కొడాలి నాని వంటి నాయకుల నుండి మరింత రాజకీయ పరిణితితో కూడిన ప్రవర్తనను ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో జగన్ వారికి తగిన సూచనలు ఇస్తారో లేదో వేచి చూడాలి.
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్ను టీమ్ ప్రారంభించింది.
తెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నటించిన రీసెంట్ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.