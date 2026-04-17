అనకాపల్లి జిల్లాలో అర్థరాత్రి స్వల్ప భూకంప ప్రకంపనలు
అనకాపల్లి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గురువారం అర్ధరాత్రి స్వల్ప భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. రాంబిల్లి మండలం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 3.7గా నమోదైందని అధికారులు ధృవీకరించారు.
ఈ ప్రకంపనలు సుమారుగా అర్ధరాత్రి 12:05 గంటలకు సంభవించాయని అధికారులు తెలిపారు. నష్టం లేదా ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు తక్షణ నివేదికలు ఏవీ లేవు. కొద్దిసేపు భూమి కంపించడంతో, ముందు జాగ్రత్తగా కొందరు ఇళ్లలోంచి బయటకు వచ్చారని స్థానికులు తెలిపారు. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.