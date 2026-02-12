Nara Lokesh: పుట్టపర్తిలో ట్రిపుల్ ఐటీ ఏర్పాటు.. నారా లోకేష్
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక విద్యాసంస్థలలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. త్వరలోనే పనులు చేపడతామని అసెంబ్లీకి హామీ ఇచ్చారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో, ఎమ్మెల్యేలు విద్య, ప్రాథమిక సౌకర్యాలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలను లేవనెత్తారు. పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే పల్లె సింధూర రెడ్డి ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయాలని, స్థానిక కళాశాలల్లో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరారు.
దీనికి ప్రతిస్పందిస్తూ, పుట్టపర్తిలో ట్రిపుల్ ఐటీ ఏర్పాటుకు ప్రస్తుతం ప్రతిపాదన లేదని, అయితే ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్తామని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. మరో చర్చలో, తిరుపతి ఎమ్మెల్యే అరణి శ్రీనివాసులు ఆలయ పట్టణాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్నందున తాగునీటి అవసరం పెరుగుతోందని ఆయన సూచించారు.
గాలేరు-నగరి, హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటి సరఫరాను అన్వేషించాలని లోకేష్ సూచించారు. పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి నీటి సరఫరాను బలోపేతం చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రతిస్పందించారు. బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబీ నాయన లోచర్ల శివదావలస లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం స్థితిని ప్రశ్నించారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో టెండర్లు రద్దు చేయబడి, పనులు నిలిచిపోయాయని మంత్రి రామానాయుడు అన్నారు. పోలవరం ఎమ్మెల్యే బాలరాజు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగుల బదిలీల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
గత ప్రభుత్వం కోర్టు సంబంధిత సమస్యలను సరిగ్గా పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని, దీనివల్ల సమస్యలు తలెత్తాయని మంత్రి సంధ్యా రాణి అన్నారు. ఇప్పుడు దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు. మౌలిక సదుపాయాలు, పాలనలో కొనసాగుతున్న అంతరాలను ఈ చర్చలు ప్రతిబింబించాయి, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉన్న పనులను ముందుకు తీసుకెళ్తామని హామీ ఇచ్చింది.