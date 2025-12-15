Orvakal: ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతోన్న ఓర్వకల్
కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్ ఫార్మాస్యూటికల్ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సోమవారం తెలిపింది. హైదరాబాద్కు చెందిన విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్, సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనే రెండు కంపెనీలు ఓర్వకల్లో చేసిన పెట్టుబడులను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రస్తావించింది.
హైదరాబాద్కు చెందిన విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ లిమిటెడ్, సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నందున, ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీకి ప్రాధాన్య గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తన స్థానాన్ని వేగంగా బలోపేతం చేసుకుంటోంది.. అని ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.
యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రిడియంట్స్ (ఏపీఐలు), సేంద్రీయ రసాయనాల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఓర్వకల్ నోడ్లోని ఐపీ గుట్టపాడు క్లస్టర్లో 100 ఎకరాలకు పైగా భూమి కేటాయింపునకు విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ సంస్థకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టులో రూ. 1,225 కోట్ల పెట్టుబడి ఉంటుంది.
లాజిస్టిక్స్, యుటిలిటీలు, అనుబంధ సేవల రంగాలలో గణనీయమైన పరోక్ష ఉపాధితో పాటు, సుమారు 1,500 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించే సామర్థ్యం దీనికి ఉందని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు.