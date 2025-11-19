తన హీరో కోసం కాలేజీలో గొడవలు పడతాడు, థియేటర్ గ్లాస్ పగలగొతాడు..
రామ్ పోతినేని మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యూనిక్ ఎంటర్టైనర్ 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' తో అలరించబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ కర్నూల్ లో గ్రాండ్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్ కు భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు హాజరయ్యారు. ఈవెంట్ లో డ్రోన్ షో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఫైర్ వర్క్స్ ప్రేక్షకులు కట్టిపడేశాయి. ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో కన్నుల పండగలా జరిగింది.
అంధ్రా కింగ్ సూర్యకు వీర అభిమాని అయిన సాగర్ … సినిమా ప్రింట్ ఆలస్యంగా వస్తే థియేటర్ గ్లాస్ పగలగొతాడు, తన హీరో కోసం కాలేజీలో గొడవలు పడతాడు, ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్ దక్కడం తన ప్రైడ్ కానీ అతని ఈ పిచ్చిలోనే ప్రేమ చూసే ఒకరు ఉన్నారు. ఆమెకు సాగర్ ఫ్యాన్ కాదు తనే హీరో. ప్రేమకథ, అభిమానంతో నిండిన అతని జీవితం సరదాగా అనిపిస్తున్నప్పుడు, ఒక థియేటర్ యజమాని చేసిన అవమానం సాగర్ ని కదిలిస్తుంది. ఇక నిజమైన స్టార్ ఎప్పుడూ స్క్రీన్ వెనుకే ఉండాలని నమ్మే సూపర్స్టార్ సూర్య, తన పెద్ద ఫ్యాన్ కోసం మాత్రం ఈసారి తన నియమాలను బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది.
ఈ కథను దర్శకుడు మహేష్ బాబు ప్రేమ, అభిమానం, సినిమా క్రేజ్, భావోద్వేగాలతో అద్భుతంగా చూపించాడు. ప్రతి క్షణం నిజమైన ఎమోషన్స్ అందిస్తుంది. సినీ ప్రేమికుల అభిమానం ఎంత సహజంగా చూపించారో, ప్రతి ఫ్యాన్ తనను తాను ఇందులో చూసుకుంటాడు. ప్రేమకథ కూడా ఫ్రెష్గా, అందరికీ నచ్చేలా వుంది. ముఖ్యంగా భావోద్వేగ సన్నివేశాలు గుండెను తాకుతాయి.
సాగర్ పాత్రలో రామ్ పోతినేని కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ నటన ఇచ్చారు . ఫ్యాన్గా, ప్రేమికుడిగా, పట్టుదలతో కూడిన యువకుడిగా.. మనసుకు హత్తుకునేలా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే ప్రేమికురాలిగా ఆకట్టుకునే అందంతో మనసును దోచేస్తుంది. స్టార్ హీరోగా ఉపేంద్ర ప్రెజెన్స్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది. సాగర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా రాహుల్ రామకృష్ణ పాత్ర కథకు కీలకం. ఇద్దరి సన్నివేశాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
సిద్ధార్థ్ నుని సినిమాటోగ్రఫీ అద్భుతంగా వుంది. ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ సాగర్ ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తాడు. సంగీత దర్శకులు వివేక్–మెర్విన్ ఎమోషన్స్ ని పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ విలువలు గ్రాండ్గా, రిచ్గా వున్నాయి. ఎడిటర్ శ్రీకార్ ప్రసాద్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాశ్ కొల్లా వర్క్ కూడా బిగ్ ఎసెట్. మొత్తం మీద, ట్రైలర్ చాలా ఫ్రెష్గా, అద్భుతంగా ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన బెస్ట్ ట్రైలర్ కట్ గా నిలిచింది. ట్రైలర్ ప్రకారం చూస్తే, అంధ్రా కింగ్ తాలూకా రామ్ కెరీర్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కూ నచ్చే అన్ని అంశాలూ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నెల 27న విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం పై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.
రామ్ పోతినేని మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో నేను అభిమాని పాత్ర పోషించాను. సూపర్ స్టార్ పాత్రని ఉపేంద్ర గారి పోషించారు. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ కనెక్షన్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక స్టార్ అనేవాడు ఎలా ఆలోచిస్తే ఇలాంటి కథ చేయగలడు అనేది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది అభిమానుల సినిమా. భాగ్యశ్రీ అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. గ్లామరస్ గా కనిపిస్తూ అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసే హీరోయిన్ తెలుగు సినిమాలో చాలా ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిందని భావిస్తున్నాను. తనకి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను. డైరెక్టర్ మహేష్ థియేటర్ కాదు మనలో సౌండ్ వచ్చే సినిమా చేశాడు. అద్భుతమైన సినిమా తీశాడు. తనతో కలిసి వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. మై డియర్ ఫ్యాన్.. తమ్ముడు.. నువ్వు వున్నావని నాకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ నేనొక్కడినే ఉన్నానంటే కారణం నువ్వే. లవ్ యు కర్నూల్. 27న థియేటర్స్ లో కలుద్దాం. మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడానికి రెడీగా ఉండండి. థాంక్యూ.