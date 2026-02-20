Laddu Issue: టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా.. ఏపీ శాసన మండలిలో గందరగోళం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు (టిటిడి) నెయ్యి సరఫరా చేయడంలో, ముఖ్యంగా శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో హెరిటేజ్ డెయిరీ- ఇందాపూర్ ఫుడ్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధంపై చర్చించాలని వైకాపా సభ్యులు డిమాండ్ చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో గందరగోళం నెలకొంది.
వైకాపా సభ్యులు సభలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఫోటోలను ప్రదర్శించడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది. దీని ఫలితంగా చైర్మన్ సభను 10 నిమిషాలు వాయిదా వేశారు.
ఈ అంశంపై వివరణాత్మక చర్చకు అనుమతించాలని వైకాపా పదేపదే చైర్మన్ను అభ్యర్థించింది. వైకాపా సభ్యుల ప్రవర్తనను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తీవ్రంగా పరిగణించి, అది ఆమోదయోగ్యం కాదని అన్నారు.
మరోవైపు తిరుమల లడ్డూ వివాదంతో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ను ముడిపెడుతూ ఓ దినపత్రిక ప్రచురించిన వార్తా కథనాలను తొలగించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఆ పత్రికలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి చెందిన హెరిటేజ్ ఫుడ్స్పై వివాదాస్పద కథనాలను ప్రచురించినట్లు కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ మినీ పుష్కర్ణ ఈ తీర్పు ఇచ్చారు. జగతి పబ్లికేషన్స్ 24 గంటల్లోగా కథనాలను తొలగించాలని జస్టిస్ మినీ పుష్కర్ణ ఆదేశించారు.