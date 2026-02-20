ముళ్ల పొదల నుండి బయటకు వచ్చిన ఎలుగుబంటి.. కడపలో వ్యక్తిపై దాడి
కడప జిల్లా ఓబులవారిపల్లె మండలంలో గత పది రోజులుగా భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్న ఎలుగుబంటి గురువారం ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసింది. బోతుమెద పల్లి గ్రామానికి చెందిన బత్తల దేశయ్య ఈ సంఘటనలో గాయపడ్డాడు.
ఓబులవారిపల్లె నుండి కృష్ణపట్నం వైపు రైల్వే ట్రాక్ వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా దేశయ్య కిందకు దిగుతుండగా, ఎలుగుబంటి అకస్మాత్తుగా ముళ్ల పొదల నుండి బయటకు వచ్చి అతనిపై దాడి చేసిందని వర్గాలు తెలిపాయి.
స్థానికులు వెంటనే అతనిని రక్షించి రైల్వే కోడూర్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ అతను చికిత్స పొందుతున్నాడు. అటవీ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.