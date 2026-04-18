Pawan Kalyan: ఆరోగ్య సమస్య.. శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. ఏమైంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, అకస్మాత్తుగా తలెత్తిన ఆరోగ్య సమస్య కారణంగా శుక్రవారం శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారని ఆయన రాజకీయ కార్యదర్శి పి. హరిప్రసాద్ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది. శుక్రవారం ఉదయం పరిపాలనాపరమైన అంశాలపై అధికారులతో చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
గత కొన్ని నెలలుగా ఆయన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. తన వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహా మేరకు, ఉప ముఖ్యమంత్రి తన ముందుగా నిర్ణయించిన అధికారిక కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకుని, తదుపరి వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రిలో చేరారు. వైద్య పరీక్షల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఆయనకు ఎమ్మారై స్కాన్ నిర్వహించారు.
ఆ పరీక్షా ఫలితాల ఆధారంగా, వైద్యులు తక్షణ శస్త్రచికిత్సను సూచించారు. ఆ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఏడు నుండి పది రోజుల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు ఆయనకు సూచించారు. అయితే, ఆయన పూర్తిగా కోలుకోవడానికి మరింత సమయం పట్టవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు. ఆయన ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్య లేదా శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను ఆ ప్రకటన వెల్లడించలేదు.