సంబంధిత వార్తలు
- Kerala: 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా.. జ్వరంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే.. చివరికి?
- కర్నాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీధి కుక్కల స్త్వైర విహారం, వీడియో
- Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్లైన్లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట
- మీ వద్ద బంగారం వుందా..? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పని చేయొద్దు.. రూ.2లక్షల మార్కును?
- పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలకు అస్వస్థత.. ఏమైంది?
రాయదుర్గం మామిడి తోట: ట్రాన్స్ఫార్మన్ను తాకి ఎలుగుబంటి మృతి
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం ఆర్బీ వంక గ్రామంలోని ఒక మామిడి తోటలో, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తాకడం వల్ల ఒక మగ ఎలుగుబంటి విద్యుదాఘాతంతో మరణించింది. అటవీ శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఆహారం కోసం సమీపంలోని ఒక చిన్న కొండ ప్రాంతం నుండి రైతు జయరాం నాయక్కు చెందిన ఈ మామిడి తోటలోకి ఎలుగుబంటి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
మామిడి పండ్లను తిన్న తర్వాత, తోట నుండి బయటకు వెళ్లే క్రమంలో అది పొరపాటున విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తాకి ఉండవచ్చని, దీనివల్ల బుధవారం తెల్లవారుజామున అది అక్కడికక్కడే మరణించిందని అనుమానిస్తున్నారు. ఆ రైతు అటవీ- పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించగా, వారు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు.
ఫారెస్ట్ డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ దామోదర్ రెడ్డి, ఆయన సిబ్బంది ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అధికారులు దీనిపై సమగ్ర విచారణను ప్రారంభించారు. ఆహారం, నీటి కోసం వ్యవసాయ పొలాల్లోకి వచ్చే వన్యప్రాణుల భద్రతపై ఈ ఘటన మరోసారి ఆందోళనలను రేకెత్తించింది.
Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.
Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు
'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.
Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు
మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోన్న విష్ణు మంచు కన్నప్ప
డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు గత ఏడాది ‘కన్నప్ప’ అంటూ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు. అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ‘కన్నప్ప’ మూవీని డా. ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్లో అక్షయ్ కుమార్, మోహన్ లాల్, ప్రభాస్, కాజల్, బ్రహ్మానందం ఇలా ఎంతో మంది గొప్ప నటీనటులు కీలక పాత్రలను పోషించడంతో ప్యాన్ ఇండియా వైడ్గా క్రేజ్ను దక్కించుకుంది.
Sree Vishnu: ఒరియా పిల్లా.. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న కామ్రేడ్ కళ్యాణ్
శ్రీ విష్ణు తన వెర్సటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్, యూనిక్ కథలతో అలరిస్తున్నారు. ప్రతి సినిమాలోనూ హ్యూమర్ వుండేలా చూసుకునే శ్రీవిష్ణు తన లేటెస్ట్ ఫన్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘కామ్రేడ్ కల్యాణ్’తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రెజెంట్ చేస్తుండగా, జానకిరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం హిస్తున్నారు. వెంకటకృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.