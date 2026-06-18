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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (11:10 IST)

రాయదుర్గం మామిడి తోట: ట్రాన్స్‌ఫార్మన్‌ను తాకి ఎలుగుబంటి మృతి

Bear
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (10:45 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:10 IST)
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అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం ఆర్బీ వంక గ్రామంలోని ఒక మామిడి తోటలో, విద్యుత్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను తాకడం వల్ల ఒక మగ ఎలుగుబంటి విద్యుదాఘాతంతో మరణించింది. అటవీ శాఖ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఆహారం కోసం సమీపంలోని ఒక చిన్న కొండ ప్రాంతం నుండి రైతు జయరాం నాయక్‌కు చెందిన ఈ మామిడి తోటలోకి ఎలుగుబంటి వచ్చి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. 
 
మామిడి పండ్లను తిన్న తర్వాత, తోట నుండి బయటకు వెళ్లే క్రమంలో అది పొరపాటున విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను తాకి ఉండవచ్చని, దీనివల్ల బుధవారం తెల్లవారుజామున అది అక్కడికక్కడే మరణించిందని అనుమానిస్తున్నారు. ఆ రైతు అటవీ- పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించగా, వారు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు. 
 
ఫారెస్ట్ డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ దామోదర్ రెడ్డి, ఆయన సిబ్బంది ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. అధికారులు దీనిపై సమగ్ర విచారణను ప్రారంభించారు. ఆహారం, నీటి కోసం వ్యవసాయ పొలాల్లోకి వచ్చే వన్యప్రాణుల భద్రతపై ఈ ఘటన మరోసారి ఆందోళనలను రేకెత్తించింది.
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