మూడు, నాలుగు మంది పిల్లలు సరే.. సిజేరియన్తో హై రిస్క్.. హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు
కుటుంబాలు మూడు లేదా నాలుగు మంది పిల్లలను కనేలా ప్రోత్సహించే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రయత్నం, పెరుగుతున్న సిజేరియన్ ప్రసవాల సంఖ్య, తగ్గుతున్న సంతానోత్పత్తి రేట్ల కారణంగా సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరించారు. పెద్ద కుటుంబాలను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోషణ, విద్య కోసం ప్రోత్సాహకాలు, ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించింది.
ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనడానికి మొగ్గు చూపే కుటుంబాలకు అండగా ఉంటానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా హామీ ఇచ్చారు. అయితే, సిజేరియన్ ప్రసవాలపై పెరుగుతున్న ఆధారపడటం వల్ల చాలా మంది మహిళలు మూడవ బిడ్డను కనడం గురించి ఆలోచించడానికి వెనుకాడుతున్నారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
పదేపదే సిజేరియన్ ప్రసవాలు చేయించుకోవడం వల్ల వైద్యపరమైన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అనంతపురానికి చెందిన గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నిస్సీ వినుత్న తెలిపారు. ఒక మహిళ రెండు లేదా మూడు సార్లు సిజేరియన్ ప్రసవాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు, అధిక రక్తస్రావం, ఇన్ఫెక్షన్లు, కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటువంటి గర్భాలను సాధారణంగా అధిక ప్రమాదకర గర్భాలు (high-risk pregnancies)గా వర్గీకరిస్తారు. కాబట్టి ప్రసవం జరిగేంత వరకు వీటిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని ఆమె వివరించారు.
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో ఒక్కో సిజేరియన్ డెలివరీకి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుండటంతో, ఆర్థిక భారం కూడా ఒక కారణమని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలిపారు. అనేక సందర్భాల్లో వైద్యులు సర్జికల్ డెలివరీలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆలస్య వివాహాలు, ఆలస్యంగా గర్భాలు దాల్చడం, సిజేరియన్ డెలివరీలపై పెరుగుతున్న ఆధారపడటం వంటివి సంతానోత్పత్తి ధోరణులను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని డాక్టర్ ఎన్. వంశీధర్ అన్నారు.
"చాలా మంది గైనకాలజిస్టులు సాధారణ ప్రసవాన్ని ప్రమాదకరమని భావించి, దానిని నివారించడానికి ఇష్టపడతారు, ఇది పరోక్షంగా పునరుత్పత్తి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తోంది," అని ఆయన అన్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) మార్గదర్శకాల ప్రకారం, మొత్తం ప్రసవాలలో సిజేరియన్ శస్త్రచికిత్సల శాతం 15 మించకూడదు.
అయితే, రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు రెండు దశాబ్దాల క్రితమే ఈ పరిమితిని దాటేశాయి, అంతేకాక ఆ సంఖ్యలు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాను పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగే ప్రసవాలలో దాదాపు 80 శాతం సాధారణ ప్రసవాలేనని సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఎ. అనిల్ కుమార్ తెలిపారు.
"మొదటిసారి సాధారణ ప్రసవం అయిన మహిళకు, రెండోసారి కూడా ప్రసవం సాఫీగా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మొదటి మరియు రెండో ప్రసవాలు రెండూ సిజేరియన్ల ద్వారా జరిగితే, శరీరం కొన్ని ప్రతికూల శారీరక మార్పులకు లోనవుతుంది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో కౌమార దశ గర్భాలపై (టీనేజ్ గర్భాలు) వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 18 ఏళ్లలోపు బాలికల గర్భాలలో ఇవి 8.8 శాతంగా ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగే బాల్య వివాహాలు, చిన్న వయసులోనే వచ్చే గర్భాలు, యువ తల్లుల శారీరక ఆరోగ్యాన్ని తరచుగా బలహీనపరుస్తాయని, అలాగే వారి భవిష్యత్తు సంతానోత్పత్తి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏటా సుమారు 6.10 లక్షల ప్రసవాలు నమోదవుతున్నాయి. వీటిలో ఆసుపత్రుల్లో జరిగే ప్రసవాలు 99.2 శాతంగా ఉన్నాయి. సంతానోత్పత్తి రేటు 1.5 వద్ద ఉండగా, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో జరిగే సిజేరియన్ ప్రసవాలు 67.8 శాతంగా ఉన్నాయి.
కుటుంబ నియంత్రణ స్వీకరణ రేటును 70 శాతం నుండి 50 శాతానికి తగ్గించడం, సిజేరియన్ ప్రసవాలను 40 శాతానికి పరిమితం చేయడం మరియు కౌమార దశ గర్భాలను 3 శాతానికి తగ్గించడం వంటి లక్ష్యాలను ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది.
