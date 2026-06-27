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స్మార్ట్ కిచెన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. కారణం ఏంటంటే?
మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది ప్రభుత్వాలు నడుపుతున్న అతి ముఖ్యమైన పథకాలలో ఒకటి. ఈ పథకం పేద విద్యార్థుల పోషకాహార అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, వారిని చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. తమ పిల్లల మధ్యాహ్న భోజనం గురించి పాఠశాల చూసుకుంటుందనే కారణంతో పేద తల్లిదండ్రులు వారిని పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. కానీ, ఈ పథకం కింద అందించే భోజనం నాణ్యత సంవత్సరాలుగా ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది.
Smart kitchen
కొంతమంది దురాశపరులైన ఉపాధ్యాయులు, వంటవాళ్లు, ఏజెన్సీల ప్రమేయం వల్ల, వంట తయారీకి నాసిరకం పదార్థాలను, తక్కువ పరిమాణంలో ఉపయోగించడం జరుగుతోంది. దీనివల్ల విద్యార్థులకు ఆహారం అందకుండా పోతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం స్మార్ట్ కిచెన్ల ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ కిచెన్లలో ఆహారాన్ని తయారు చేసి, ఒక ప్రాంతంలోని పాఠశాలలకు సరఫరా చేస్తారు. ఇదే అక్షయపాత్ర మోడల్.
స్మార్ట్ కిచెన్లలో కఠినమైన పర్యవేక్షణ ఉంటే, నాణ్యత నియంత్రణ సులభం అవుతుంది. కానీ, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి దీనిపై మండిపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వంటవారిగా పనిచేస్తున్న 85,000 మంది మహిళల ఉద్యోగాలకు ఇది ప్రమాదం కలిగిస్తుందని చెబుతూ, ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా ఈ ఆలోచనను వ్యతిరేకించారు. ప్రభుత్వం స్మార్ట్ కిచెన్ల ఆలోచనను విరమించుకుని, అటువంటి వంటవారికి, కార్మికులకు జీతాలు పెంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, పని కోల్పోయే వంటవారికి పునరావాసం, ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి, లేదా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని జగన్ ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేయవచ్చు. అయితే, లక్షలాది ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు సురక్షితమైన, పరిశుభ్రమైన, నాణ్యమైన భోజనం అందించడమే లక్ష్యం అయినప్పుడు, స్మార్ట్ కిచెన్ల భావననే వ్యతిరేకించడాన్ని సమర్థించడం కష్టం. మెరుగైన నాణ్యత నియంత్రణ వల్ల ఆహార కలుషితం, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ సంఘటనల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంతో పాటు, మధ్యాహ్న భోజన వ్యవస్థపై విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.
దీనివల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరేవారి సంఖ్య పెరిగి, లక్షలాది మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందుతారు. ఆ మేరకు తల్లిదండ్రులపై పాఠశాల ఫీజుల భారం తగ్గుతుంది. ఆదా చేసిన డబ్బు కుటుంబాల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.