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జగన్ బహిరంగ సభలకు అనుమతి ఎందుకివ్వలేదు.. పవనే చెప్పాలి: రేవంతన్న
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించడంతో, ఒక సాధారణ రాజకీయ వివాదంగా మొదలైన ఈ వ్యవహారం పూర్తి స్థాయి ప్రాంతీయ అంశంగా మారింది. అయితే, తదుపరి మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంయమనం పాటించడంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగింది.
ఈ వివాదం మొదలైన తర్వాత మొదటిసారిగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దీనిపై స్పందించారు. హైదరాబాద్లో పవన్ కళ్యాణ్ తలపెట్టిన బహిరంగ సభకు అనుమతి నిరాకరించడం పూర్తిగా భద్రతా కారణాలు శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా తీసుకున్న నిర్ణయమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ అసహనం ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు. ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణలో పర్యటించడానికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరగడానికి, రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడానికి పూర్తిగా స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నారన రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో అన్నారు.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కూడా అనేక సందర్భాల్లో బహిరంగ సభలకు అనుమతి నిరాకరించారు. అప్పుడు ఆ అనుమతులు ఎందుకు నిరాకరించారో పవన్ కళ్యాణే స్వయంగా వివరణ ఇవ్వాలని
రేవంత్ రెడ్డి ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.
వ్యక్తిగత విమర్శలు, ప్రాంతీయ రాజకీయ అంశాలపై కూడా మాట్లాడారు. తన రాజకీయ శైలిపై ప్రతిపక్షాలు చేసిన విమర్శలకు స్పందిస్తూ, నియంతృత్వ ధోరణి గల వ్యక్తులతో తనను పోల్చడాన్ని ఆయన రేవంత్ ఖండించారు. అడాల్ఫ్ హిట్లర్ తన ఆదర్శమని తానెప్పుడూ చెప్పలేదు. ఆరోగ్యకరమైన ప్రజాస్వామ్యంలో జీవించే ఎవరైనా హిట్లర్ తమ ఆదర్శమని అంటారా అంటూ ప్రశ్నించారు.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
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