Jagan: వైఎస్ జగన్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన వైఎస్ షర్మిల
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్, రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహా కాంగ్రెస్ నాయకత్వంపై తీవ్ర రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో సంధి ఉందని జగన్ ఆరోపించారు.
"చంద్రబాబుకు రాహుల్, రేవంత్లతో హాట్ లైన్ సంబంధం ఉంది. అందుకే రాహుల్ గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఈవీఎం మోసాన్ని ప్రశ్నించడం లేదు" అని జగన్ అన్నారు. జగన్ చేసిన ఈ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలను కాంగ్రెస్ తిప్పికొట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటుకు నోటు వ్యవహారం గురించి మాట్లాడాలని జగన్ సవాలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనిట్ ఇన్ చార్జి మాణిక్యం ఠాగూర్ కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు.
"మోదీ, అమిత్ షాలపై యుద్ధం చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ గురించి వ్యాఖ్యానించడం జగన్కు చాలా సులభం. ఈ ఎన్నికల మోసం వెనుక అమిత్ షా ఉన్నారని మనకు తెలుసు. జగన్కు అమిత్ షాతో సంబంధాలు ఉన్నాయని, చంద్రబాబు మోడీతో సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా మాకు తెలుసు. ఓటు మోసంపై పోరాడటానికి జగన్ నిజంగా కట్టుబడి ఉంటే, ఆయన కాంగ్రెస్ ర్యాలీలో ఎందుకు చేరారు? విజయవాడలో షర్మిల నేతృత్వంలోని ఓట్ల మోసంపై ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొనవచ్చు" అని షర్మిల అన్నారు.