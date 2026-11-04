దీపావళి.. డయాబెటిస్ వుందా..? స్వీట్స్ పక్కనబెట్టేయాల్సిందేనా?
నవంబర్ డయాబెటిస్పై అవగాహన కల్పించాల్సిన నెలనే చెప్పాలి. మనదేశంలో, మిఠాయి లేకుండా పండుగను ఊహించడం కష్టం. దీపావళి అంటేనే స్వీట్స్. ప్రతి ఇంట్లో స్వీట్స్ వుంటాయి. ఈ పండుగ అతిథులను తీపి ప్లేట్లతో స్వాగతిస్తుంది. ఇంకా సాంప్రదాయ వంటకాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. అయితే డయాబెటిస్తో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఈ పండగ వేళ ఎలా గడపాలంటే.. ఈ విషయంలోతప్పకుండా ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. ఒక చిన్న తీపి ముక్క రోజంతా అనేక ముక్కల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది.
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సమతుల్య భోజనంతో పాటు చిన్న ముక్క స్వీట్ తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా టేబుల్పై అన్నం, బిర్యానీ, పూరీలు, తీపి పానీయాలు ఉన్నప్పుడు.. డయాబెటిస్ రోగులు తరచుగా మిఠాయితో జాగ్రత్తగా ఉన్నామని, అయినా షుగర్ ఇంకా పెరిగిందని చెబుతారు. ఇందుకు అదనపు పూరీ, తీపి కాఫీ, బిర్యానీ సాధారణంగా దానికి కారణం. సమతుల్య భోజనంలో భాగంగా ఒకేసారిగా కాకుండా తక్కువ పరిమాణంలో ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలి.
అలాగే గ్లూకోజ్ స్థాయిలను గుర్తుంచుకుని ఆహారాన్ని సరిగ్గా తీసుకోవాలి. అదెలాగంటే.. డయాబెటిస్ రోగులు పండుగ పూట స్వీట్లను పక్కన బెట్టేయని న్యూట్రీషియన్లు అంటున్నారు. నిజమే స్వీట్లు తినండి. కానీ ఖాళీ కడుపుతో కాకుండా సరైన భోజనం తర్వాత చిన్న ముక్క తినండి. అది కూడా నెమ్మదిగా తినండి.
అలాగే కొత్తది ఏదైనా ప్రయత్నిస్తుంటే, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తనిఖీ చేయండి.
ఇన్సులిన్ లేదా గ్లూకోజ్ తగ్గించే మందులు వాడే వ్యక్తులు సూచించిన భోజన షెడ్యూల్కు కట్టుబడి ఉండాలి. పండుగ భోజనానికి స్థలం కల్పించడానికి మందులను స్వంతంగా సర్దుబాటు చేయవద్దు.
పదార్థాలు అతిపెద్ద మొత్తం నుండి అతి చిన్న మొత్తం వరకు జాబితా చేయబడతాయి. సర్వింగ్ పరిమాణం, ఒక్కో సర్వింగ్కు మొత్తం కార్బోహైడ్రేట్, ఉపయోగించిన స్వీటెనర్ రకం, పదార్థాల జాబితాను కూడా చూడండి.
షుగర్-ఫ్రీ వర్సెస్ నో యాడెడ్ షుగర్ అని పరిగణించండి. అవి ఒకటి కాదు. నో యాడెడ్ షుగర్ ఉన్న స్వీట్ను ఇప్పటికీ బెల్లం, ఖర్జూరం, తేనె లేదా పండ్ల గాఢతతో తీయగా చేయవచ్చు. దాని కార్బోహైడ్రేట్ కౌంట్ అంతే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇవి సరిచూసుకుని తీసుకోవటం మంచిది.