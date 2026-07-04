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అమెజాన్ నౌతో అమెజాన్ ప్రైమ్ డే డీల్స్ను నిమిషాల్లోనే పొందండి
బెంగళూరు: అమెజాన్ నౌలో షాపింగ్ చేసే సభ్యులకు అమెజాన్ 10వ ప్రైమ్ డే మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. జూలై 6 వరకు, ప్రైమ్ సభ్యులు అమెజాన్ నౌలో అద్భుతమైన డీల్స్, కొత్త లాంచ్లను కొనుగోలు చేసి, వాటిని నిమిషాల్లో డెలివరీ పొందవచ్చు. వీటిలో తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, నిత్యావసరాలతో పాటు హెడ్ఫోన్లు, స్పీకర్లు, వంటగది- గృహావసరాలు, మరెన్నో ఉన్నాయి.
అమెజాన్ నౌలో షాపింగ్ చేసే ప్రైమ్ సభ్యులు రూ. 99 పైబడిన ఆర్డర్లపై ఉచిత డెలివరీ, రూ. 1,499 పైబడిన ఆర్డర్లపై రూ. 200 క్యాష్బ్యాక్, అన్ని ఆర్డర్లపై జీరో ఫీజులు, ప్రతి కొనుగోలుపై ఖచ్చితమైన క్యాష్బ్యాక్ను పొందవచ్చు. దీంతో ప్రైమ్ డే షాపింగ్ మరింత లాభదాయకంగా మారింది. ఈ ఆఫర్లలో కిరాణా సామాగ్రిపై 50% వరకు తగ్గింపు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులపై 50-80% వరకు తగ్గింపు, శుభ్రపరిచే వస్తువులపై 80% వరకు తగ్గింపు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలపై 70% వరకు తగ్గింపు, మరెన్నో ఉన్నాయి.
రుక్మిణీ వసంత్ అదుర్స్.. ఇదే అసలు గోట్ పర్మార్మెన్.. వీడియో వైరల్ (Video)
కన్నడ నటి రుక్మిణీ వసంత్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో వుంది. ఇదేదో సినిమా హిట్ వల్ల కాదు. ఆమె మేకను ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో రుక్మిణి తన టాలెంట్ను చూపెట్టారు. మేక అరుపును అచ్చం అలాగే అనుకరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె అరుపుకు స్పందించిన ఓ మేక కూడా వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇంకా ఆ మేక షాకయ్యేలా ఆమె వాయిస్ వుండటం నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
హీరో తిరువీర్, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'. భరత్ దర్శన్ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. జూలై 17న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Samantha: సోనీ లివ్ లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేయబోతోన్న సమంత
సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.