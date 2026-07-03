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300 రోజుల కాలపరిమితితో బీఎస్ఎన్ఎల్ సరికొత్త ప్లాన్
ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ తమ వినియోగదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. 300 రోజుల కాలపరిమితితో ఆకర్షణీయమైన సరికొత్త ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రతి నెలా రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఎక్కువ కాలం కనెక్టివిటీని కోరుకునే వారి కోసం రూ.1,499 ప్లాన్ వోచర్ ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులకు 300 రోజుల వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది.
ఈ ప్లాన్ కింద వినియోగదారులు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ (లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్)తో పాటు, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లను పొందవచ్చు. అలాగే, ప్లాన్ గడువు ముగిసేవరకు మొత్తం 32 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా అందుబాటులో ఉంటుంది. నిర్ణీత డేటా కోటా పూర్తయిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ వేగం 40 కేబీపీఎస్కు తగ్గుతుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్లు ఈ ప్లాన్ను వినియోగించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సెకండరీ సిమ్ కార్డును ఉపయోగించే వారికి లేదా తక్కువ డేటా అవసరమున్న వారికి ఇది అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
గతంలో ఈ ప్లాన్ ద్వారా 336 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు 24 జీబీ డేటాను అందించేవారు. అయితే, ఇటీవలి సవరణల ప్రకారం వ్యాలిడిటీని 300 రోజులకు తగ్గించి, డేటాను మాత్రం 32 జీబీకి పెంచారు. ప్రైవేట్ టెలికాం ఆపరేటర్లు తమ టారిఫ్ ధరలను పెంచుతున్న తరుణంలో, బీఎస్ఎన్ఎల్ తక్కువ ఖర్చుతో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందించడంపై దృష్టి సారించింది.
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ఫస్ట్ డే నాగ బంధం, రావు బహదూర్ ఓపెనింగ్స్ రిపోర్ట్
ఈరోజు శుక్రవారంనాడు విడుదలైన తెలుగు సినిమాల రిపోర్ట్ ను ట్రేడ్ వర్గాలు ఎనలైజ్ చేశాయి. ఎగ్జిబిటర్ల రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హీరో సత్యదేవ్ నటించిన రావు బహదూర్, విరాట్ కర్ణ నటించిన నాగ బంధం సినిమాలు గ్రాండ్ రిలీజ్ ను సొంతం చేసుకున్నాయి రెండు సినిమాల్లో నాగ బంధం మూవీ దాదాపు 100 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిందని దర్శకుడు అబిషేక్ నామా తెలియజేశాడు.
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Ntr: అఖిల్ అక్కినేని 'లనిన్ ట్రైలర్కు టాలీవుడ్ తారల మద్దతు
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ జూన్ 30న విడుదల చేసిన మూడు నిమిషాల ఈ ట్రైలర్లో, రాయలసీమ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మరియు తమన్ ఎస్ అందించిన శక్తివంతమైన సంగీతం ఉన్నాయి. ఇందులో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. రామ్ చరణ్ వంటి తారలు దీనిని 'అద్భుతం' మరియు 'పేలుడులా ఉంది' అని ప్రశంసించగా, మహేష్ బాబు దీనిలోని 'హృదయం మరియు అగ్ని'ని కొనియాడారు.
Rishabh Sahni: నాగబంధంలో విలన్ అబ్దాలీ గా రిషబ్ సాహ్నీ కి నెటిజన్లు పెద్దపీఠ
భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'నాగబంధం', అద్భుతమైన విజువల్స్, పురాణ నేపథ్యం మరియు గ్రాండ్ స్కేల్తో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. వీటన్నింటితో పాటు మరో అంశం ప్రేక్షకుల దృష్టిని బలంగా ఆకర్షిస్తోంది. అదే, మెగా విలన్ 'అబ్దాలీ' పాత్రలో నటించిన రిషబ్ సాహ్నీ ప్రదర్శన. సినిమాలో ఆయన కనిపించిన ప్రతిసారీ థియేటర్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తోందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, పవర్ఫుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్, డామినేటింగ్ ఆరా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. దీంతో, 'నాగబంధం' సినిమాలోని ప్రధాన హైలైట్స్లో రిషబ్ సాహ్నీ నటన ఒకటిగా నిలిచిందని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.