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హైదరాబాద్ ది లాఫ్ట్ వేదికగా ఫైర్బ్యాక్-బార్బ్యాక్ల ప్రతిష్టాత్మక ప్రారంభం
గోవా, ముంబైలలో ఫైర్బ్యాక్ రెస్టారెంట్ల అఖండ విజయం తర్వాత, భారతీయ పాకశాస్త్ర రంగంలో ఇండియన్ యాక్సెంట్, కోమోరిన్, హోసా, చోర్ బిజార్ వంటి వినూత్న కాన్సెప్ట్లను సృష్టించిన ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ ఈహెచ్వి ఇంటర్నేషనల్ ఇప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో సగర్వంగా అడుగుపెడుతోంది. హైదరాబాద్, హైటెక్ సిటీలోని ది లాఫ్ట్ వేదికగా ఫైర్బ్యాక్, బార్బ్యాక్'లను ప్రారంభించింది.
థాయ్లాండ్ జాతీయ పక్షి అయిన అందమైన 'సియామీస్ ఫైర్బ్యాక్' పేరుతో ఏర్పాటైన ఈ రెస్టారెంట్, థాయ్ వంటగదుల సంప్రదాయానికి, నిప్పులపై కాల్చే అసలైన, అద్భుతమైన రుచులకు ఒక సజీవ నివాళి. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన లెజెండరీ చెఫ్ 'డేవిడ్ థాంప్సన్’ దీనికి పాక దర్శకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. థాయ్ పాకశాస్త్రంలో ఆయన ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత నిపుణుల్లో ఒకరు. బ్యాంకాక్లోని అత్యుత్తమ రెస్టారెంట్లలో లభించే అత్యంత ప్రామాణికమైన థాయ్ వంటకాలను ఆయన ఇక్కడ అందిస్తున్నారు. ఆసియా వంటకాల్లో అపార అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ చెఫ్ కౌస్తుభ్ హల్దీపూర్ ఫైర్బ్యాక్ బ్రాండ్ చెఫ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
బ్యాంకాక్లోని చైనాటౌన్ లేట్-నైట్ సంస్కృతి నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన అత్యాధునిక కాక్టెయిల్ బార్ ‘బార్బ్యాక్' గుండా మీరు ఫైర్బ్యాక్లోకి ప్రవేశిస్తారు. ఫైర్బ్యాక్కు ఒక అద్భుతమైన పొడిగింపుగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ బార్బ్యాక్, ఆ థాయ్లాండ్ పల్లెల ఉత్సాహాన్ని, అసలైన రుచులను దక్షిణ భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తోంది.
ఫైర్బ్యాక్లో పాకశాస్త్ర అనుభూతి 'మియాంగ్ ఖామ్' వంటి అత్యంత సున్నితమైన ఆకృతి, ఘాటైన రుచులతో కూడిన స్మాల్ ప్లేట్స్తో ప్రారంభమవుతుంది. తమలపాకులో పమెలో , దోరగా వేయించిన కొబ్బరి, వేరుశెనగలను పొరలు పొరలుగా పేర్చి దీనిని కళాత్మకంగా తయారు చేస్తారు. తీపి, పులుపుల అద్భుత కలయికతో పైనాపిల్ సోమ్ టామ్ అనే బొప్పాయి సలాడ్.. చింతపండు, తాటి బెల్లం, వేరుశెనగల సమ్మేళనంతో ఆత్మీయమైన, ఆశ్చర్యకరమైన రుచిని పంచుతుంది. మొక్కల ఆధారిత వంటకాలను ఇష్టపడేవారి కోసం.. గొర్లే సాస్ను పట్టించి, నిప్పులపై కాల్చిన గుమ్మడికాయ, చిలగడదుంపల వంటకం అంచనాలకు మించి అత్యంత లోతైన, మృదువైన ఆకృతితో నోరూరిస్తుంది.
అల్లం, నిమ్మ ఆకుల సుగంధాలతో నిండిన సాఫ్ట్-షెల్ పీతతో చేసే 'రెడ్ కర్రీ', అత్యంత విలాసవంతమైన భోజన అనుభవాన్ని సొంతం చేస్తుంది. సాంత్వననిచ్చే సంప్రదాయ రుచుల కోసం 'క్లాసిక్ థాయ్ ఆమ్లెట్', 'గ్రీన్ కర్రీ'లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, వీటిని సైతం అత్యున్నత సాంకేతిక నైపుణ్యం, సున్నితత్వంతో ఉన్నత స్థాయి రుచులకు తీసుకెళ్లారు.
ఫైర్బ్యాక్ గురించి క్యులినరీ డైరెక్టర్, చెఫ్ డేవిడ్ థాంప్సన్ మాట్లాడుతూ.. థాయ్ వంటలంటే కేవలం కారం లేదా మసాలా ఘాటు మాత్రమే కాదు: రుచులు, ఆకృతులు, సుగంధాల మధ్య జరిగే అత్యంత సున్నితమైన కలయికే ఈ సంపూర్ణ భోజన అనుభూతి. థాయ్లాండ్ పాకశాస్త్ర సంపదను ఫైర్బ్యాక్ గౌరవిస్తుంది, ఇక్కడి ప్రతి వంటకం అత్యంత స్పష్టతను, ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. ఫైర్బ్యాక్ హైదరాబాద్కు వస్తున్న తరుణంలో, అసలైన థాయ్ వంటకాలలో ఉండే లోతును, గాంభీర్యాన్ని, వైవిధ్యాన్ని ఇక్కడి అతిథులు ఆస్వాదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాము అని అన్నారు.
బార్బ్యాక్లో చెఫ్ కౌస్తుభ్ మెనూ.. బ్యాంకాక్ చైనాటౌన్ వీధుల ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఘాటైన రుచులు, స్మోకీ విధానాలు, లేట్-నైట్ డైనింగ్ కల్చర్ ఇక్కడ కలగలుస్తాయి. క్రిస్పీ లోటస్ రూట్ చిప్స్, నువ్వులు - హాట్ మస్టర్డ్తో చేసే ప్రాన్ టోస్ట్ వంటి బార్ బైట్స్తో ఈ అనుభవం మొదలై.. చిల్లీ ఆయిల్ డంప్లింగ్స్, చాంగ్కింగ్ టోఫు వంటి స్మాల్ ప్లేట్స్తో కొనసాగుతుంది. సీఫుడ్ ప్రియుల కోసం సిట్రస్ చిల్లీ సీబాస్, అలాగే బ్లాక్ పెప్పర్ చికెన్, లాంబ్ మీట్బాల్ స్కివర్స్ వంటివి కాక్టెయిల్స్తో పాటు పంచుకునేందుకు అద్భుతంగా సరిపోతాయి. మరింత తృప్తినిచ్చే వంటకాలైన స్ట్రీట్ వాక్ ఫ్రైడ్ రైస్, క్లేపాట్ గ్లాస్ నూడుల్స్, మాపో టోఫు, బటర్ పెప్పర్ ప్రాన్స్.. వాక్-ఫైర్ విధానంలోని అత్యంత సహజమైన, చురుకైన రుచులను అందిస్తాయి.
వంటకాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా, ఈహెచ్వి ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ ఆఫ్ బార్స్, వరుణ్ శర్మ ఒక అద్భుతమైన పానీయాల మెనూను సృష్టించారు. ఆగ్నేయాసియా సుగంధాలు, రుచుల స్ఫూర్తితో.. పాండన్, యూజు, కఫిర్ లైమ్, కొబ్బరి, మామిడి, లెమన్గ్రాస్, చింతపండు వంటి పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ కాక్టెయిల్స్ను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, మృదువుగా తీర్చిదిద్దారు. జిన్కు లెమన్గ్రాస్, అల్లం-జామ కార్డియల్, కఫిర్ లైమ్, మిరపకాయలను జోడించి చేసే 'టామ్ యమ్ గిమ్లెట్'; జిన్, పాండన్, కొబ్బరి, స్వీట్ వెర్మౌత్ల అద్భుతమైన ఉష్ణమండల కలయిక అయిన 'పాండన్ నెగ్రోని' ఇందులో ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. ఆసియా ఖండపు అద్భుతమైన డెజర్ట్ స్ఫూర్తితో రమ్, మామిడి, రైస్ కార్డియల్తో చేసే 'మ్యాంగో రైస్', అలాగే పెరిల్లా ఆయిల్-వాష్డ్ జిన్, ఆరెంజ్ లిక్కర్, యూజు కార్డియల్తో చేసే 'పెరిల్లా స్ప్రిట్జ్' ఒక సరికొత్త రిఫ్రెష్మెంట్ను ఇస్తాయి. ఏజ్డ్ రమ్, వైట్ రమ్, మిసో, మామిడితో అద్భుతంగా రూపొందించిన 'సోయ్ & మ్యాంగో' లాంటి విలాసవంతమైన పానీయాలతో పాటు వోడ్కా, రోజ్, నిమ్మ ఆకు, పైనాపిల్ ఫినోతో చేసే 'రోజ్ రికీ' లాంటి రిఫ్రెషింగ్ పానీయాలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఆహారం మరియు వాతావరణం.. రెండింటికీ సరిపోయేలా రూపొందించబడిన ఈ కాక్టెయిల్ ప్రోగ్రామ్, చీకటి పడిన తర్వాత బ్యాంకాక్ నగరంలో కనిపించే ఉత్సాహభరితమైన, స్వేచ్ఛాయుతమైన స్ఫూర్తిని ఆవిష్కరిస్తుంది. ఈహెచ్వి ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ ఆఫ్ వైన్స్, కెవిన్ రోడ్రిగ్స్.. థాయ్ వంటకాల్లోని మసాలాలు, ఘాటును పరిపూర్ణంగా బ్యాలెన్స్ చేసేలా సుగంధాలతో, పండ్ల రుచితో కూడిన అద్భుతమైన వైన్లను ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేశారు. అతిథులు తమ ప్రతి వంటకపు రుచిని శిఖరాగ్రానికి తీసుకెళ్లే సరైన వైన్ను ఎంచుకునేలా విశాలమైన వైన్ సెలక్షన్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.