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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (10:53 IST)

ఒక్కసారిగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరిగిపోయిన బియ్యం ధరలు

Rice
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (10:53 IST)
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రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ బియ్యం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. దీనివల్ల నాణ్యమైన రకాల బియ్యం సామాన్యులకు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. జూన్ నెలలో కిలోకు సుమారు 52 రూపాయలుగా ఉన్న ఎన్‌డీఎల్, కర్నూలు సోనా మసూరి బియ్యం ధర, ప్రస్తుతం 92 రూపాయలకు చేరుకుంది. చిల్లర ధరలు దీనికంటే మరో 5 రూపాయలు అదనంగా ఉండటంతో, త్వరలోనే నాణ్యమైన బియ్యం ధర కిలోకు 100 రూపాయలు దాటిపోతుందేమోనని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
 
రాయలసీమలోని రైస్ మిల్లులకు వరి ధాన్యం రాక తగ్గడమే దీనికి ఒక కారణమని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో 300కు పైగా రైస్ మిల్లులు పనిచేస్తున్నాయి. కానీ వాటిలో చాలావాటికి ప్రస్తుత సీజన్‌కు సరిపడా నిల్వలు అందలేదు. ఖరీఫ్ పంట కోత తర్వాత వచ్చే మూడు నెలల సీజన్‌లో ఒక మిల్లు సాధారణంగా సుమారు 50,000 బస్తాల వరిని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. 
 
పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇప్పటివరకు ఒక్కో మిల్లుకు 10,000 బస్తాల వరి కూడా అందలేదు. ఒకసారి కొత్త వరి మిల్లులకు చేరి, తాజా బియ్యం మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాక, పాత నిల్వల ధరలు తగ్గుతాయని అంచనా. అయితే, మిల్లులకు ఇంకా తగినంత ధాన్యం సరఫరా అందాల్సి ఉందని పాణ్యానికి చెందిన రైస్ మిల్లర్ ఎం. మల్లికార్జున రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
 
ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గడమే ఈ కొరతకు కారణమని ఆయన చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా కర్నూలు సోనా, ఎన్.డి.ఎల్ రకం బియ్యానికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల వరి సాగు తగ్గడమే కాకుండా, పలు ప్రాంతాల్లో దిగుబడి కూడా పడిపోయింది.
 
ధరల పెరుగుదలకు ఎల్ నినో ప్రభావమే కారణమని వ్యాపారులు చెబుతుండగా, కొందరు మిల్లర్లు ధరలను పెంచడానికి దీనిని ఒక సాకుగా వాడుకుంటున్నారనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. వరి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. వ్యాపారులు నేరుగా రైతుల పొలాల వద్దకే వచ్చి, ఒక్కొక్కటి 80 కిలోల బరువున్న ఎనిమిది బస్తాల ధాన్యానికి 23,000 రూపాయలు చెల్లిస్తామని ఆఫర్ చేస్తున్నారు. 
 
గతంలో (2025లో) ఇదే పరిమాణానికి 13,000 రూపాయలు ఇచ్చేందుకు కూడా కొనుగోలుదారులు వెనుకాడేవారు. నంద్యాలకు చెందిన రైతు ఎన్. హుసేన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, వ్యాపారులు ఇప్పుడు పంట కోతకు రాకముందే రైతులకు అడ్వాన్సులు ఇచ్చి మరీ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి ధాన్యానికి ఎంతటి తీవ్రమైన డిమాండ్ ఉందో, బియ్యం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.. అని పేర్కొన్నారు. మూడు జిల్లాల్లో వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది.
 
కడప జిల్లాలో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో 33,000 హెక్టార్లలో వరి సాగు జరుగుతుందని అంచనా వేయగా, కేవలం 9,000 హెక్టార్లలో మాత్రమే సాగు జరిగింది. సాధారణంగా ఏటా 70,000 హెక్టార్లకు పైగా వరి సాగు నమోదయ్యే నంద్యాల జిల్లాలో, ఈ ఏడాది సుమారు 16,000 హెక్టార్లలో మాత్రమే సాగు జరిగింది. 
 
కర్నూలు జిల్లాలో కూడా సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది. ఈ మూడు జిల్లాల్లో సాధారణంగా సుమారు 1.20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుండగా, ఈ ఏడాది అది గణనీయంగా తగ్గిందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఉత్పత్తి గణాంకాలను ఇంకా ధృవీకరించాల్సి ఉంది. 
 
మరోవైపు, రైతు బజార్ల ద్వారా కిలో సన్న బియ్యం 55 రూపాయలకే విక్రయిస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, వినియోగదారులకు దీనివల్ల పెద్దగా ఉపశమనం లభించలేదు. బహిరంగ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరుగుతుండగా, కొన్ని కేంద్రాల్లో నాణ్యత లేని బియ్యాన్ని విక్రయిస్తున్నారని కొనుగోలుదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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