టాటా సన్స్ చైర్మన్గా మరో ఐదేళ్ల కాలానికి చంద్రశేఖరన్ నియామకం
టాటా సన్స్ చైర్మన్గా ఎన్. చంద్రశేఖరన్ను మరో ఐదేళ్ల కాలానికి (మూడవసారి) తిరిగి నియమించాలని ఆ సంస్థ బోర్డు గురువారం నిర్ణయించింది. వాస్తవానికి, తాను తిరిగి పదవిని కోరుకోవడం లేదని ఆయన కొద్ది వారాల క్రితమే డైరెక్టర్లకు తెలియజేసినప్పటికీ, తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం మారింది. గ్రూప్ హోల్డింగ్ కంపెనీపై ఉన్న నియంత్రణ సంస్థల ఒత్తిడి కారణంగా ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంది.
Chandrasekaran
నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (ఎన్బీఎఫ్సీ)గా తమ రిజిస్ట్రేషన్ను రద్దు చేసుకోవడానికి టాటా సన్స్ సమర్పించిన దరఖాస్తును రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) గత వారం తిరస్కరించడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. ఈ తిరస్కరణ నిర్ణయం వల్ల, స్టాక్ మార్కెట్లో కంపెనీ లిస్టింగ్ అయ్యే అవకాశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. వాస్తవానికి రూ. 21,000 కోట్లకు పైగా రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడం వంటి చర్యల ద్వారా ఈ లిస్టింగ్ను తప్పించుకోవడానికి కంపెనీ గత ఏడాది కాలంగా ప్రయత్నిస్తూ వచ్చింది.
లిస్టింగ్ ప్రక్రియకు ముందు నాయకత్వంలో కొనసాగింపు ఉంటే అది కాబోయే పెట్టుబడిదారులకు భరోసా ఇస్తుందని బోర్డు సభ్యులు భావించినట్లు సమాచారం. ఒక కంపెనీ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ) ప్రక్రియను చేపట్టినప్పుడు, సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులు యాజమాన్యం కొనసాగింపుకు సంబంధించిన హామీని కోరుకుంటారు.
ఆగస్టులో బోర్డుకు తెలియజేసిన నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాల్సిందిగా టాటా సన్స్ నామినేషన్ అండ్ రెమ్యూనరేషన్ కమిటీ 63 ఏళ్ల చంద్రశేఖరన్ను అధికారికంగా కోరనుంది. ఆ నిర్ణయం అప్పట్లో ఆర్బీఐ తీర్పునకు ముందు, కంపెనీ నియంత్రణపరమైన విధానంపై వేరే అంచనాలతో కూడిన పరిస్థితుల్లో తీసుకోబడింది.
గురువారం జరిగిన ఓటింగ్ ఫలితంగా, సర్ దొరబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ ఇప్పటికే ప్రారంభించిన చైర్మన్ ఎంపిక ప్రక్రియను నిలిపివేస్తారని లేదా రద్దు చేస్తారని వర్గాలు తెలిపాయి. బోర్డు సమావేశ ఫలితంపై టాటా సన్స్, టాటా ట్రస్ట్స్ వెంటనే స్పందించలేదు.
ఆర్బిఐ తన స్కేల్-ఆధారిత నియంత్రణ చట్రం కింద, సెప్టెంబర్ 2022లో టాటా సన్స్ను "అప్పర్ లేయర్" నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీగా వర్గీకరించింది. ఈ హోదా పొందాలంటే మూడేళ్లలోపు కంపెనీని లిస్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ గడువు సెప్టెంబర్ 2025లో ముగియగా, కోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీగా డీరిజిస్టర్ అవ్వాలన్న టాటా సన్స్ అభ్యర్థన పెండింగ్లోనే ఉంది.
డీరిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఆ కంపెనీకి లిస్టింగ్ నిబంధన నుండి మినహాయింపు లభించేది. సెప్టెంబర్ 11న కేంద్ర బ్యాంకు ఆ దరఖాస్తును తిరస్కరించింది. సైరస్ మిస్త్రీని బోర్డు తొలగించిన తర్వాత, రతన్ టాటా స్థానంలో తాత్కాలిక ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన చంద్రశేఖరన్, 2017 నుండి టాటా సన్స్కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
2022లో రెండవసారి కూడా నియమితులయ్యారు. ఆయన వైదొలగనున్నట్లు ఆగస్టులో బోర్డుకు ప్రకటించారు. లిస్టింగ్ ప్రశ్న, ఎయిర్ ఇండియా, టాటా డిజిటల్, బిగ్బాస్కెట్ వంటి నష్టాలను చవిచూసిన కొత్త గ్రూప్ వెంచర్లలో మూలధన కేటాయింపులపై నోయెల్ టాటాతో నెలల తరబడి కొనసాగిన ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది.
బాంబే హౌస్లో దాదాపు మూడు గంటల పాటు జరిగిన సమావేశంలో నోయెల్ టాటా ఈ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేసిన తర్వాత, బోర్డు ఫిబ్రవరిలో ఆయన మూడవ పదవీకాలంపై నిర్ణయాన్ని మొదట వాయిదా వేసింది. చంద్రశేఖరన్ నిష్క్రమణను ఊహించి, టాటా సన్స్ వారసత్వ అభ్యర్థుల కోసం అన్వేషిస్తోంది.
ఈ క్రమంలో టాటా స్టీల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టీవీ నరేంద్రన్, టాటా సన్స్ గ్రూప్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ సౌరభ్ అగర్వాల్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆశిష్ చౌహాన్లతో పాటు ఇతర అంతర్గత పేర్లు కూడా పోటీదారులుగా ఉన్నాయని నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
టాటా సన్స్ భవిష్యత్తులో స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ అయితే, అది భారత చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. కేవలం 1 శాతం వాటా అమ్మకం విలువ కూడా రూ. 15,000-20,000 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. దీని ప్రకారం, స్టీల్, ఆటోమొబైల్స్, సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్, హాస్పిటాలిటీ, ఏవియేషన్ రంగాలలో డజనుకు పైగా లిస్టెడ్ కంపెనీలలో నియంత్రణ వాటాలను కలిగి ఉన్న ఈ బహుళ వ్యాపార సంస్థ మొత్తం విలువ దాదాపు రూ. 20 లక్షల కోట్లు, లేదా సుమారుగా 230 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. వీటితో పాటు గణనీయమైన సంఖ్యలో అన్లిస్టెడ్ కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి.