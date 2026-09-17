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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (17:18 IST)

స్పాట్ మార్కెట్‌లో నో డిమాండ్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ఎంతంటే?

gold
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (17:18 IST)
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స్పాట్ మార్కెట్‌లో డిమాండ్ బలహీనపడటంతో, గురువారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్‌లో బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 398 మేర తగ్గి రూ. 1,52,072కి చేరాయని విశ్లేషకులు తెలిపారు. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో, అక్టోబర్ డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్టులు 10 గ్రాములకు రూ. 398 (0.26 శాతం) తగ్గి రూ. 1,52,072కి చేరాయి. 
 
ఈ కాంట్రాక్టులలో 8,493 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్ నమోదైంది. స్పాట్ మార్కెట్‌లో డిమాండ్ బలహీనపడటమే బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కారణమని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్‌లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.40 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు యూఎస్డీ 4,369.76కి చేరాయి. 
 
ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను తగ్గించుకోవడంతో, ఈ సెషన్‌లో వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో డిసెంబర్ డెలివరీ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు కిలోకు రూ. 476 (0.20 శాతం) తగ్గి రూ. 2,34,310కి చేరాయి. వీటిలో 12,785 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్ నమోదైంది. 
 
మార్కెట్ భాగస్వాములు పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలు జరపడం ప్రధానంగా వెండి ధరలపై ఒత్తిడి తెచ్చిందని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో, న్యూయార్క్‌లో వెండి ధర 0.08 శాతం తగ్గి ఔన్స్‌కు 64.870 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లలో డిమాండ్ మందగించడం, విక్రయాల ఒత్తిడి కారణంగా విలువైన లోహాల ధరలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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