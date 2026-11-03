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Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (23:41 IST)

ధనత్రయోదశి సందర్భంగా ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో 0.1 గ్రాము నుంచి బంగారు నాణేలు

gold
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (23:43 IST)
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ధనత్రయోదశికు ముందు, భారతదేశంలో మార్గదర్శక క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అయిన ఇన్‌స్టామార్ట్, తన విక్రేతల ద్వారా కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, ఆ సంస్థకు చెందిన బంగారు నాణేల కలెక్షన్‌ను వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కలెక్షన్‌లో 0.1 గ్రాము బరువున్న బంగారు నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో వినియోగదారులకు బంగారం కొనుగోలు మరింత అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు, ఈ పండుగ సందర్భాన్ని ఒక విలువైన కొనుగోలుతో గుర్తుండిపోయేలా చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బంగారు నాణేలను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.
 
నవంబర్ 1 నుంచి 6 వరకు, ప్రతిరోజూ దేశవ్యాప్తంగా ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ బంగారు నాణెం కొనుగోలు చేసే తొలి 1,000 మంది వినియోగదారులకు ఉచితంగా 1 గ్రాము వెండి నాణెం అందించబడుతుంది. అంతేకాకుండా, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్‌కు చెందిన ప్రతి బంగారు నాణెం కొనుగోలుపై 5 గ్రాముల వెండి నాణెం విలువకు సమానమైన ఉచిత డిజిటల్ డిస్కౌంట్ వోచర్‌ను కూడా వినియోగదారులు పొందుతారు. నిబంధనలు, షరతులు వర్తిస్తాయి. ఈ ఆఫర్ డిసెంబర్ 31, 2026 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ స్టోర్లలో ఈ వోచర్‌ను రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు.
 
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా ధన్తేరస్‌కు ముందు విలువైన లోహాలను సౌకర్యవంతంగా కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశాన్ని వినియోగదారులకు అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీపావళి వేడుకల్లో మొదటి రోజైన ధన్తేరస్ సందర్భంగా బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది ఐశ్వర్యం, శుభఫలితాలను తీసుకొస్తుందని నమ్ముతారు. పండుగ సీజన్‌కు ముందు ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో 0.5 గ్రాముల నుంచి 10 గ్రాముల వరకు బరువున్న బంగారు నాణేలు, 1 గ్రాము నుంచి 100 గ్రాముల వరకు బరువున్న వెండి నాణేలు విస్తృత శ్రేణిలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
ఈ ధనత్రయోదశి సందర్భంగా గమనించాల్సిన కొనుగోలు ధోరణులు
ప్రత్యేక సందర్భాలు, బహుమతుల కోసం బంగారు, వెండి నాణేలను కొనుగోలు చేయడానికి ఇన్‌స్టామార్ట్ వినియోగదారులకు అనుకూలమైన వేదికగా మారుతోంది. గత 12 నెలల్లో ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై 0.5 గ్రాముల బంగారు నాణేల నుంచి 1 కిలోగ్రాము వెండి బార్ల వరకు వివిధ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే బంగారం కొనుగోళ్లు 258% పెరగ్గా, వెండి కొనుగోళ్లు 185% వృద్ధి చెందాయి. ఇది ప్లాట్‌ఫామ్‌పై విలువైన లోహాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను సూచిస్తోంది.
 
2026లో ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్ల ధోరణులను పరిశీలిస్తే, ఈ డిమాండ్ ప్రధానంగా ఏ నగరాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉందో స్పష్టమవుతోంది:
 
ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లలో బెంగళూరు దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత ముంబై, హైదరాబాద్, అహ్మదాబాద్, లక్నో, కోయంబత్తూరు, ఇండోర్, భువనేశ్వర్, విశాఖపట్నం నగరాలు ఉన్నాయి.
 
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు ఒకే రోజులో కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ₹2,52,459 విలువైన బంగారం, వెండిని కొనుగోలు చేశారు. ఇందులో ఐదు 50 గ్రాముల వెండి బార్లతో పాటు గణేశుడు, లక్ష్మీ-గణేశుడు, స్వస్తిక్ డిజైన్లతో కూడిన పలు బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి.
 
2025లో ధన్తేరస్ కొనుగోళ్ల ధోరణులు
గత ఏడాది ధన్తేరస్ సందర్భంగా, అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో బంగారం కొనుగోళ్లు 400%కు పైగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా కూడా ఇదే తరహా ధోరణి కనిపించింది. ఆ సమయంలో ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో బంగారం కొనుగోళ్లు దాదాపు 50% పెరిగాయి. ముఖ్యంగా 0.5 గ్రాము, 1 గ్రాము, 2 గ్రాముల నాణేలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి. గత ఏడాది ధన్తేరస్ సందర్భంగా బెంగళూరు, ముంబై, హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, చెన్నై వంటి మార్కెట్లలో బంగారానికి అధిక డిమాండ్ కనిపించింది. శుభప్రదమైన సందర్భాల్లో బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు వినియోగదారులు క్విక్ కామర్స్‌ను ఆశ్రయిస్తున్నారని, తక్కువ బరువున్న నాణేలు పండుగ సందర్భాలను గుర్తుండిపోయేలా చేసుకునేందుకు అందుబాటులో ఉండే మార్గాన్ని కల్పిస్తున్నాయని ఈ ధోరణులు సూచిస్తున్నాయి.
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