వందే భారత్ స్లీపర్లో మారిన పుడ్ మెనూ.. ఫ్లైట్ స్టైల్ మీల్స్..
భోజనం నాణ్యత, పరిశుభ్రతను మెరుగుపరిచేందుకు ఐఆర్సిటిసి మూడు వందే భారత్ స్లీపర్ మార్గాల్లో చిన్న, విమాన తరహా ఆహార మెనూలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద వడ్డించే వంటకాల సంఖ్యను తగ్గిస్తుండగా, ప్రత్యేక క్లౌడ్ కిచెన్లు ప్రయాణికుల కోసం భోజనాన్ని తయారు చేస్తాయి. ఈ కొత్త ఏర్పాటు కింద ఆహార సంబంధిత ఫిర్యాదులు 10% తగ్గినట్లు సమాచారం.
Vande Bharat
కొత్త విధానం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనానికి తక్కువ వంటకాలను అందిస్తుంది. దీనివల్ల క్యాటరింగ్ ఆపరేటర్లు విస్తృతమైన మెనూను నిర్వహించడం కంటే, స్థిరత్వం, నాణ్యతపై దృష్టి పెట్టడానికి వీలు కలుగుతుంది.
ఇందులో భాగంగా మూడు వందే భారత్ స్లీపర్ మార్గాలలో చేర్చబడింది. సవరించిన భోజన ఏర్పాట్లను ప్రస్తుతం మూడు మార్గాలలో పరీక్షిస్తున్నారు. సాంప్రదాయ ఆన్బోర్డ్ క్యాటరింగ్ ఏర్పాట్లపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా, ప్రత్యేక క్లౌడ్ కిచెన్ల ద్వారా భోజనాన్ని తయారు చేస్తున్నారు.
ఐఆర్టీసీసీ, కామాఖ్య మార్గానికి మేఫెయిర్ గ్రూప్తో, హౌరా మార్గానికి తాజ్శాట్స్తో, మిగిలిన రెండు మార్గాలకు సరోవర్ పోర్టికో గ్రూప్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ముంబై- బెంగళూరు మార్గంలో, అల్పాహార ఎంపికలను చట్నీతో ఇడ్లీ, వడ, సాంబార్, పోహా లేదా ఉప్మాకు తగ్గించారు.
మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి భోజనంలో ఇప్పుడు చపాతీ, అన్నం, పప్పు, ఒక ప్రధాన వంటకం ఉంటాయి. ప్రయాణికులు చికెన్ లేదా శాకాహార ఎంపికల మధ్య ఎంచుకోవచ్చు. ఇంకా పాత మెనూలోని అనేక వంటకాలను తొలగించారు. వీటిలో అల్పాహారంలో భాగంగా ఉండే సూప్లు, ఆమ్లెట్లు, శాండ్విచ్లు, మజ్జిగ, చాక్లెట్లు, అలాగే మధ్యాహ్న, రాత్రి భోజనంలో భాగంగా ఉండే ఎండు కూరగాయలు, పెరుగు, సలాడ్లు, ఊరగాయలు, స్వీట్లు ఉన్నాయి.
ఒక్కో భోజనం మొత్తం బరువు సుమారు 700-750 గ్రాముల నుండి 450-500 గ్రాములకు తగ్గింది. అయితే, ఒక్కో వంటకం వడ్డించే పరిమాణంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఐఆర్సిటిసి అధికారులు స్పష్టం చేశారు. భోజనం తయారు చేయడాన్ని సులభతరం చేయడం, అన్ని సర్వీసులలో ఆహార నాణ్యతను పర్యవేక్షించడాన్ని తేలికపరచడమే దీని లక్ష్యం. వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో విమాన తరహా భోజనం అందించడమే దీని లక్ష్యం,
సుదూర రైళ్లలో ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రతపై ప్రయాణికుల నుండి పదేపదే వస్తున్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఈ మార్పు చేశారు. ఐఆర్సిటిసి వెస్ట్ జోన్ గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ గౌరవ్ ఝా ప్రకారం, కొత్త ఏర్పాటు కింద క్లౌడ్ కిచెన్లు భోజనం సరఫరా చేయడం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఆహార సంబంధిత ఫిర్యాదులు 10శాతం తగ్గాయి.
ఐఆర్సిటిసి ప్రస్తుతం ప్రయాణికుల అభిప్రాయాన్ని, పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఫలితాలను అంచనా వేస్తోంది. ఈ చొరవ విజయవంతమైతే, ఈ సంక్షిప్త మెనూ నమూనాని ఇతర సుదూర, ప్రీమియం రైలు సర్వీసులకు కూడా విస్తరించవచ్చు.
ఈ చర్య రైల్వే క్యాటరింగ్లో ప్రత్యేకమైన ఆహార తయారీ, సరళీకృత మెనూలు, నాణ్యతను మరింత నిశితంగా పర్యవేక్షించడం వైపు జరుగుతున్న మార్పును సూచిస్తుంది.