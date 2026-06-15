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తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహార పథకం... బస్సు సేవలు కూడా..
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 52 రోజుల వేసవి సెలవుల అనంతరం సోమవారం పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. హైదరాబాద్లోని 45 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 12,437 మంది విద్యార్థులకు అల్పాహారంతో పాటు పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్లు, కొత్త యూనిఫాంలు, విద్యార్థి కిట్ల పంపిణీతో రాష్ట్రం 2026-27 విద్యా సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. అలాగే పాఠశాల మార్గాల్లో అదనపు టీజీఎస్సార్టీసీ బస్సు సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రభుత్వం పాఠశాలల పునఃప్రారంభ తేదీని మార్చిన నేపథ్యంలో ఈ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. సోమవారం నుంచి ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలన్నింటిలోనూ తరగతులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే, తేదీ మార్పు కారణంగా ఏర్పడిన సమయ వ్యత్యాసాన్ని భర్తీ చేసేందుకు జూలై 11 (రెండవ శనివారం) పని దినంగా పరిగణించబడుతుంది.
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 45 పాఠశాలల్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అల్పాహార పథకం మొదటి దశ ప్రారంభం కానుంది. పాఠశాల సమయం ప్రారంభం కావడానికి ముందే విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందిస్తారు. ఈ మెనూలో చిరుధాన్యాల ఇడ్లీ-సాంబార్, పూరీ-మిశ్రమ కూరగాయల కుర్మా, బోండా-చట్నీ, ఉప్మా-చట్నీ, దోసె వంటివి ఉంటాయి.
పాఠశాల మధ్యలో చదువు మానేసే వారి సంఖ్యను తగ్గించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఈ ఉదయపు భోజన పథకాన్ని చేపట్టింది. పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకునే రోజున హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఉన్న 672 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్లు పంపిణీ చేయనున్నారు.
గతంలో నడిపిన పాఠశాల మార్గాలను టీజీఎస్ఆర్టీసీ పునరుద్ధరిస్తుందని, అలాగే ఉదయం, సాయంత్రం సర్వీసులను పాఠశాల సమయాలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
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Nag Ashwin: మహానటి తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్న సినిమా సింగ్ గీతం: నాగ్ అశ్విన్
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సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సిందికాదు : అనంత్ శ్రీరామ్
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ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.