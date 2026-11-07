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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (12:51 IST)

జపాన్ నుండి భారత్‌కు బుల్లెట్ రైలు కోచ్‌లు చేరుకున్నాయా? నిజమెంత? (video)

Viral bullet train video
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (12:51 IST)
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Viral bullet train video
భారతదేశపు మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైలు, ముంబై- అహ్మదాబాద్‌ల మధ్య 2027 ఆగస్టు 15న కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాల్సి ఉంది. ఈ గడువుకు ఏడాది కంటే తక్కువ సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్న తరుణంలో, జపాన్ నుండి భారత్‌కు బుల్లెట్ రైలు కోచ్‌లు చేరుకున్నట్లు పేర్కొంటూ ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
ఆ వీడియోలో, ఒక బుల్లెట్ రైలు కోచ్‌ను భారీ మల్టీ-యాక్సిల్ ట్రైలర్‌పై రోడ్డు మార్గంలో తరలిస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనిని చూడండి, జపాన్ నుండి ముంబైకి బుల్లెట్ రైలు ఇంజన్లు వచ్చేశాయి.. వంటి క్యాప్షన్లతో షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో భారతదేశానికి చెందినది కాదని తేలింది. 
 
అంతేకాకుండా, భారతదేశపు బుల్లెట్ రైలు తయారీ బెంగళూరులో జరుగుతోంది. వీడియోలోని ఫ్రేమ్‌లను రివర్స్ సెర్చ్ చేయగా, వైరల్ క్లిప్‌లోని స్క్రీన్‌షాట్‌తో కూడిన ఆగస్టు 16 నాటిదని యాహూ న్యూస్ తైవాన్ నివేదిక ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆ నివేదిక ప్రకారం, తైవాన్ హై స్పీడ్ రైల్‌కు చెందిన కొత్త N700ST రైలు ఆగస్టు 15 సాయంత్రం కవోసింగ్ పోర్టుకు చేరుకున్నప్పుడు, తైవాన్‌కు చెందిన సీటీఐ న్యూస్ అనే వార్తా సంస్థ ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించింది. ఈ రాక గురించి ఫోకస్ తైవాన్ కూడా నివేదించింది.
 
భారతదేశపు స్వదేశీ బుల్లెట్ రైలును బెంగళూరులోని BEML ఆదిత్య ప్లాంట్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్లాంట్‌ను రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ 2026 ఏప్రిల్‌లో ప్రారంభించారు. నవంబర్ 1న, అశ్విని వైష్ణవ్ BEML కేంద్రంలో ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. అంతేకాకుండా, రైలు బోగీల తయారీ ప్రక్రియను దశలవారీగా చూపే 12 నిమిషాల నిడివి గల వీడియోను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు. కాబట్టి, ఈ వైరల్ వీడియోకు భారతీయ బుల్లెట్ రైలుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టమవుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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