నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి లామ్ రీసెర్చ్ కృషి
బెంగళూరు: సెమీకండక్టర్ తయారీ పరికరాలు, పరిష్కారాల రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రగామి సంస్థ అయిన లామ్ రీసెర్చ్ కార్పొరేషన్, వ్యూహాత్మక కార్యక్రమం ద్వారా మానవ వనరుల అభివృద్ధిపై తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులకు పరిశ్రమకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందించడంతో పాటు, అధునాతన తయారీ రంగంలో ఉద్యోగ అవకాశాలకు వారి ప్రాప్యతను విస్తరించడంపై దృష్టి సారిస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా అధిక విలువ కలిగిన, సాంకేతికత ఆధారిత తయారీ కేంద్రాల నిర్మాణంపై భారత్ నిరంతరం దృష్టి సారిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్, సెమీకండక్టర్ పరికరాలు, ఖచ్చితత్వ ఇంజినీరింగ్, విద్యుత్ వాహనాలు (ఈవీలు), వైద్య పరికరాల తయారీ వంటి రంగాల్లో పారిశ్రామిక సముదాయాలు విస్తరిస్తున్నాయి.
లామ్ రీసెర్చ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం భారత్లో సంస్థ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా శిక్షణ, ఉద్యోగ నియామక సహాయాన్ని అందించి, భారత్లోని అధునాతన తయారీ రంగానికి అవసరమైన ప్రతిభావంతుల సరఫరా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తద్వారా నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల సమూహాన్ని విస్తరించడం, ఉద్యోగానికి అవసరమైన సన్నద్ధతను మెరుగుపరచడం, మరింత సమ్మిళితమైన కార్యాలయాలను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రయోగాత్మక దశ బెంగళూరులో మే 2026లో ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే లబ్ధిదారుల గుర్తింపు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.
కార్యక్రమం వివరాలు
లామ్ రీసెర్చ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం క్యాపిటల్ గూడ్స్ స్కిల్ కౌన్సిల్ పరిధిలో కొనసాగుతోంది. ఇది ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ స్థాయి-3 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. లామ్ రీసెర్చ్ అమలు భాగస్వామి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ లైన్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 240 గంటల సమగ్ర, పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణమైన శిక్షణను భాగస్వామి సంస్థ అందిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రధాన శిక్షణ అంశాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, యాంత్రిక పరికరాల అమరికకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలు; తయారీ విభాగంలోని ఉత్పత్తి ప్రక్రియలు; నాణ్యత, తనిఖీ విధానాలు; భద్రత, ఆరోగ్యం, నిబంధనల అనుసరణ; కార్యాలయ నైపుణ్యాలు, ఉద్యోగ సాధనకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో క్రమబద్ధమైన మూల్యాంకనాలు, ప్రత్యక్ష ప్రాయోగిక అనుభవం, ఉద్యోగానికి సన్నద్ధం చేసే ప్రత్యేక శిక్షణ అంశాలు కూడా ఉంటాయి.
కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు తయారీ పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా, నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ (ఎన్ఎస్డీసీ)కు అనుబంధంగా ఉన్న మూల్యాంకన సంస్థ ద్వారా పరిశ్రమలో గుర్తింపు పొందిన ధ్రువపత్రం అందజేయబడుతుంది. అమలు భాగస్వామి సంస్థ ద్వారా విజయవంతమైన అభ్యర్థులకు అసెంబ్లీ లైన్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాల కోసం ఉద్యోగ నియామక సహాయం కూడా అందించబడుతుంది.
“లామ్ రీసెర్చ్లో విద్య, అవకాశాలు జీవితాలను మార్చడంతో పాటు సమాజాలను బలోపేతం చేయగల శక్తిపై మాకు విశ్వాసం ఉంది. లామ్ రీసెర్చ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం ద్వారా స్థానిక ప్రతిభలో పెట్టుబడి పెడుతూ, అనేక పరిశ్రమలకు చెందిన తయారీ విభాగాల్లో విజయవంతం కావడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు, అవకాశాలను పాల్గొనేవారికి అందిస్తున్నాం.
సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, ఉద్యోగ కేంద్రీకృత నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఉపాధి అవకాశాలకు వారి ప్రాప్యతను విస్తరించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. చారిత్రకంగా తగిన సేవలు, అవకాశాలు అందని వర్గాల అభ్యున్నతికి ఇది దోహదపడుతుంది” అని లామ్ రీసెర్చ్ ఇండియా కార్పొరేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రంగేష్ రాఘవన్ తెలిపారు.
పరిశ్రమ భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చేందుకు ప్రతిభావంతుల బలమైన సరఫరా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా, గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో సంస్థ అనేక మానవ వనరుల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది. వాటిలో ప్రముఖమైనది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్సీ), ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ (ఐఎస్ఎం)తో కలిసి చేపట్టిన భాగస్వామ్యం. లామ్కు చెందిన సెమీవర్స్® సొల్యూషన్స్ ద్వారా సెమీకండక్టర్ తయారీపై అభ్యసించే అవకాశాలను విస్తృత వర్గాలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఈ భాగస్వామ్యం లక్ష్యం.
ఈ సాఫ్ట్వేర్ సముదాయం విశ్వవిద్యాలయాల్లో వర్చువల్ తయారీ, అనుకరణ, ప్రత్యక్ష ప్రాయోగిక అభ్యాసాన్ని అందిస్తుంది. తద్వారా భవిష్యత్ తరానికి చెందిన ఇంజినీర్లకు సెమీకండక్టర్ తయారీ ప్రక్రియలపై కీలకమైన అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం కల్పిస్తుంది.