బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి. (ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించిన మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం
మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం తమ బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి. (ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఒక వినూత్నమైన కోర్సు ఇది. చట్టపరమైన నిబంధనలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక రంగాలపై విద్యార్థులకు లోతైన అవగాహన కల్పించడం ఈ కోర్సు లక్ష్యం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా ప్రొటెక్షన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్టెక్, డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో పురోగతితో రూపుదిద్దుకున్న సంక్లిష్టమైన నియంత్రణ వాతావరణాలను పరిశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నందున, వివిధ రంగాలలో నైపుణ్యం ఉన్న నిపుణులకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ ప్రోగ్రామ్, ప్రాథమిక న్యాయ విద్యను సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆచరణాత్మక అనుభవంతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయంలోని బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి.(ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్తో విద్యార్థులు ఏఐ గవర్నెన్స్, గోప్యతా చట్టాలు, సైబర్ నిబంధనలు, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీస్ వంటి సమకాలీన రంగాలలో అవగాహన పొందుతారు. విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్లు, మూట్ కోర్టులు, హ్యాకథాన్లు, పరిశ్రమల ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. దీనివల్ల వారు కేవలం విద్యాపరమైన జ్ఞానాన్నే కాకుండా, ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను, వాస్తవ ప్రపంచ దృక్పథాలను కూడా పెంపొందించుకుంటారు. లా సంస్థలు, కార్పొరేట్ లీగల్ బృందాలు, నియంత్రణ సంస్థలు, టెక్నాలజీ ఆధారిత సంస్థలలోని విభిన్న కెరీర్ మార్గాలకు విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యం.
ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవంలో మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం, స్కూల్ ఆఫ్ లా ప్రొఫెసర్- డీన్ అయిన ఇ.ఆర్. జయరామ్ మాట్లాడుతూ, బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి.(ఆనర్స్) కార్యక్రమంతో, మేము న్యాయపరమైన ప్రాథమిక అంశాలలో పట్టు ఉన్నవారే కాకుండా, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతల నియంత్రణ చట్రాలను అర్థం చేసుకుని, వాటికి రూపం ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉన్న కొత్త తరం నిపుణులను సృష్టిస్తున్నాము అని అన్నారు. ప్రవేశాలు మరియు కార్యక్రమ వివరాలపై మరింత సమాచారం కోసం, admission.mahindrauniversity.edu.inను సందర్శించండి.