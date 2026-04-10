శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026 (23:06 IST)

బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి. (ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించిన మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం

మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం తమ బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి. (ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఒక వినూత్నమైన కోర్సు ఇది. చట్టపరమైన నిబంధనలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక రంగాలపై విద్యార్థులకు లోతైన అవగాహన కల్పించడం ఈ కోర్సు లక్ష్యం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా ప్రొటెక్షన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్‌టెక్, డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో పురోగతితో రూపుదిద్దుకున్న సంక్లిష్టమైన నియంత్రణ వాతావరణాలను పరిశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నందున, వివిధ రంగాలలో నైపుణ్యం ఉన్న నిపుణులకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ ప్రోగ్రామ్, ప్రాథమిక న్యాయ విద్యను సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆచరణాత్మక అనుభవంతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
 
మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయంలోని బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి.(ఆనర్స్) ప్రోగ్రామ్‌తో విద్యార్థులు ఏఐ గవర్నెన్స్, గోప్యతా చట్టాలు, సైబర్ నిబంధనలు, ఫైనాన్షియల్ టెక్నాలజీస్ వంటి సమకాలీన రంగాలలో అవగాహన పొందుతారు. విద్యార్థులు ఇంటర్న్‌షిప్‌లు, మూట్ కోర్టులు, హ్యాకథాన్‌లు, పరిశ్రమల ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. దీనివల్ల వారు కేవలం విద్యాపరమైన జ్ఞానాన్నే కాకుండా, ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను, వాస్తవ ప్రపంచ దృక్పథాలను కూడా పెంపొందించుకుంటారు. లా సంస్థలు, కార్పొరేట్ లీగల్ బృందాలు, నియంత్రణ సంస్థలు, టెక్నాలజీ ఆధారిత సంస్థలలోని విభిన్న కెరీర్ మార్గాలకు విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడమే లక్ష్యం.
 
ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవంలో మహీంద్రా విశ్వవిద్యాలయం, స్కూల్ ఆఫ్ లా ప్రొఫెసర్- డీన్ అయిన ఇ.ఆర్. జయరామ్ మాట్లాడుతూ, బి.టెక్ ఎల్.ఎల్.బి.(ఆనర్స్) కార్యక్రమంతో, మేము న్యాయపరమైన ప్రాథమిక అంశాలలో పట్టు ఉన్నవారే కాకుండా, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతల నియంత్రణ చట్రాలను అర్థం చేసుకుని, వాటికి రూపం ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉన్న కొత్త తరం నిపుణులను సృష్టిస్తున్నాము అని అన్నారు. ప్రవేశాలు మరియు కార్యక్రమ వివరాలపై మరింత సమాచారం కోసం, admission.mahindrauniversity.edu.inను సందర్శించండి.
 

Ranveer Singh: అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ సింగ్ కు అభిమానం వెల్లువెత్తింది

Ranveer Singh: అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ సింగ్ కు అభిమానం వెల్లువెత్తిందిదురంధర్ ఫేమ్ రణవీర్ సింగ్ కు ఫాలోయింగ్ మామూలుగా లేదు. ఈనెల 10వ తేదీన అనిల్ అంబానీ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు వేడుకలో రణవీర్ కనిపించగానే జనాలు చుట్టుముట్టారు. ఆప్యాయంగా పలుకరిస్తూ, చేతులతో ఆప్యాయంగా కలుపుతూ పలుకరింపులు ఎక్కువయ్యాయి. అనంత్ అంబానీ, భార్య కూడా వారిలో వున్నారు. రణవీర్ సింగ్ కనబడగానే అందరూ అతనిపై ప్రేమను కురిపిస్తూ, అతన్ని పొగుడుతూ, చివరకు అతని బుగ్గలు కూడా గిల్లుతున్నారు.

కన్నడ చిత్రం రాక్షసపురం కు కె.ఎస్. రామారావు సపోర్ట్

కన్నడ చిత్రం రాక్షసపురం కు కె.ఎస్. రామారావు సపోర్ట్కన్నడ సినిమా రక్కసపురదోల్ ను తెలుగులో రాక్షసపురం టైటిల్ తో రిలీజ్ చేస్తున్నానని నిర్మాత కేఎస్ రామారావు తెలియజేశారు. రాజ్ బి శెట్టి హీరోగా నటించిన కన్నడ సూపర్ హిట్ మూవీ. ఈ చిత్రాన్ని కె.ఎన్. ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై కె. రవివర్మ నిర్మించారు. రవి సారంగ దర్శకత్వం వహించారు. కె.ఎస్. రామారావు తన క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ పై త్వరలో విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు.

Raghu Kunche: రఘుకుంచె గేదెలరాజు రిలీజ్ డేట్ మారింది

Raghu Kunche: రఘుకుంచె గేదెలరాజు రిలీజ్ డేట్ మారిందిరఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం గేదెలరాజు. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. రఘుకుంచే తో పాటు రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మొదటగా ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్‌ 17న విడుదల చేద్దామనుకున్నారు చిత్ర నిర్మాత దర్శకుడు చైతన్య మోటూరి.

Niharika: ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటా : నిహారిక కొణిదెల

Niharika: ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటా : నిహారిక కొణిదెలసంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన సినిమా రాకాస. మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. గత వారం విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. ఈ మూవీ సాధించిన విజయాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి బ్లాక్ బస్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాజీ, మైత్రి రవి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Arya: ఆర్యా, పోలూరు కృష్ణ కాంబినేషన్ టైటిల్ రంజీ

Arya: ఆర్యా, పోలూరు కృష్ణ కాంబినేషన్ టైటిల్ రంజీహీరో ఆర్యా బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి ‘రంజీ’ అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఇంటెన్స్‌, పవర్‌ఫుల్ ప్రెజెన్స్‌తో కనిపించిన ఆర్యా ఫస్ట్ లుక్ ఆకట్టుకుంది. ఆయన ధరించిన క్యాజువల్ కాస్ట్యూమ్ ఈ లుక్‌కు మరింత రియలిస్టిక్‌, రిలేటబుల్ వైబ్ తీసుకొచ్చింది. పాత్ర ఎంత ఇంపాక్ట్‌ఫుల్‌గా ఉండబోతుందో ఈ ఫస్ట్ లుక్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే పాదరక్షల బ్రాండ్ అయిన పారాగాన్, మహిళా వినియోగదారులలో కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి, దాని అత్యాధునిక శైలుల లభ్యతను మరింత విస్తరించే ఒక కీలక కార్యక్రమంలో భాగంగా, తమ మహిళల పాదరక్షల కలెక్షన్‌పై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు ఒక సులభమైన QR-ఆధారిత ప్రక్రియ ద్వారా రూ. 30 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఖచ్చితంగా పొందగలరు. ప్రతి ఉత్పత్తి, ట్యాగ్‌పై స్క్రాచ్ చేయగల QR కోడ్‌తో వస్తుంది. దీనిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా క్యాష్‌బ్యాక్ పేజీని చేరుకోవచ్చు. వోచర్ కోడ్, ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.
