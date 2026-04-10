భారతీయ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి, NASA-BME భాగస్వామ్యం
భారతదేశ జనాభాకు సరిపడా నీటి వనరులు లేకపోవడం, వ్యవసాయం అధికంగా వర్షాలపైనే ఆధారపడటం వల్ల కరువు ముప్పు పొంచి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, NASA మరియు హంగేరీకి చెందిన BME (Budapest University of Technology and Economics) కలిసి నేల తేమను కొలిచే శాటిలైట్ డేటాను మెరుగుపరుస్తున్నాయి. దీనివల్ల భారతదేశంలోని మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో పంట దిగుబడిని ముందే అంచనా వేయడం మరియు సాగునీటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది.
ఈ పరిశోధన ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ BME అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సోఫియా కుగ్లర్ ఇలా పేర్కొన్నారు, భారతదేశంలోనైనా లేదా మధ్య ఐరోపాలోనైనా, భూమి పైపొరలోని మొదటి పది సెంటీమీటర్ల తేమ శాతం మాత్రమే అక్కడ ఉష్ణగాలుల తీవ్రతను లేదా పంట నష్టాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఈ నమూనాలకు(models) అందే శాటిలైట్ డేటా అత్యంత ఖచ్చితంగా ఉండేలా చూడటమే మా ప్రధాన లక్ష్యం.
BME అందించే సివిల్ ఇంజనీరింగ్, రిమోట్ సెన్సింగ్ వంటి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్లు భారతీయ విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఇక్కడ విద్యార్థులు కేవలం థియరీ మాత్రమే కాకుండా, NASA వంటి సంస్థలు వాడే NISAR శాటిలైట్ డేటాపై ప్రత్యక్షంగా పనిచేసే అవకాశం పొందుతారు. ఇది భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవాలనుకునే యువ ఇంజనీర్లకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ముగింపుగా, ఈ NASA-BME భాగస్వామ్యం ద్వారా వస్తున్న సాంకేతిక నైపుణ్యం భారతదేశ నీటి యాజమాన్యానికి, ఆహార భద్రతకు ఒక బలమైన పునాదిని వేస్తుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరిశోధనలు చేయాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు BME ఒక సరైన వేదికగా నిలుస్తుంది.