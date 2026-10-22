వండలూరు జూకు వచ్చిన బర్డ్ ఫ్లూ.. వేడంతాంగల్లో ఏడు నీటి పక్షులు మృతి
భోపాల్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజెస్ (ఎన్ఐహెచ్ఎస్ఏడీ), నీటి పక్షులలో H5N1 ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా (బర్డ్ ఫ్లూ) సోకినట్లు నిర్ధారించింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా చెన్నైలోని వండలూరు జూ మూతపడింది. గురువారం నుండి రెండు రోజుల పాటు సందర్శకులు జూకు రావద్దని అధికారులు కోరారు.
vandalur zoo
అక్టోబర్ 21, 2026న NIHSAD ఈ ఇన్ఫెక్షన్ను ధృవీకరించిన నేపథ్యంలో, ముందస్తు జాగ్రత్తగా అక్టోబర్ 22, 23 తేదీలలో సందర్శకులను అనుమతించబోమని జూ అధికారులు తెలిపారు. భారత ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా, క్రిమిసంహారక చర్యలు, పరిశుభ్రత, జీవభద్రతా నియమాలను కఠినంగా అమలు చేయడం వంటి తక్షణ నివారణ చర్యలు చేపట్టబడ్డాయి.
అలాగే అక్టోబర్ 3 నుండి అక్టోబర్ 9 మధ్య జంతు ప్రదర్శనశాలలోని అతిపెద్ద ఆవరణ అయిన వేడంతాంగల్ పక్షుల ఆవరణలో ఏడు నీటి పక్షులు మరణించాయి. మరణించిన వాటిలో నాలుగు పెయింటెడ్ స్టోర్క్లు, ఒక గ్రే పెలికాన్, ఒక గ్రే హెరాన్ మరియు ఒక ఓరియంటల్ డార్టర్ ఉన్నాయి.
నమూనా పరీక్షల ద్వారా H5N1 ఇన్ఫెక్షన్ను నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజెస్ నిర్ధారించింది. ఇప్పటివరకు పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నందున, తక్షణ వ్యాప్తి ఇప్పటికే ముగిసిపోయి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
అయినప్పటికీ, విస్తృతమైన శానిటైజేషన్, క్రిమిసంహారక చర్యలు చేపట్టడానికి ఈ తాత్కాలిక రెండు రోజుల మూసివేతను ఉపయోగిస్తున్నారు. మొదటి మరణం సంభవించిన వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధించారు. మిగిలిన జంతువులు, సిబ్బంది భద్రతను నిర్ధారించడానికి జంతు ప్రదర్శనశాల బయోసెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్లను ముమ్మరం చేసింది.