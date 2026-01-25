విరాట్ కోహ్లీ - రోహిత్ శర్మలకు షాకివ్వనున్న బీసీసీఐ
భారత స్టార్ క్రికెటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు తేరుకోలేని షాకివ్వనుంది. ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లకు ఇచ్చే వార్షిక వేతనంలో భారీగా కోత విధించాలని భావిస్తోది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. బీసీసీఐ తన సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని నిర్ణయించడంతో వీరిద్దరి జీతాల్లో భారీగా కోతపడనుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లకు అత్యున్నత ఏ+ గ్రేడ్లో ఉన్నారు. పునర్వవస్థీకరిస్తే మాత్రం ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లను బీ కేటగిరీకి మార్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం కోహ్లి, రోహిత్ ఒక్కో ఫార్మాట్కే పరిమితమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఏ+ కేటగిరీనే పూర్తిగా రద్దు చేయాలని బోర్డు యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మార్పులపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా స్పోర్ట్స్ స్టార్తో మాట్లాడుతూ స్పష్టత ఇచ్చారు.
'ఈ ప్లాన్ను త్వరలోనే అమలు చేస్తాం. ఏ+ కేటగిరీకి అర్హులైన ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు కేవలం ఒకే ఫార్మాట్లో ఆడుతున్నారు. ఏ+ కోసం మేము నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను వారు అందుకోవడం లేదు. అందుకే ఆ కేటగిరీని తొలగిస్తున్నాం. ఇది పూర్తిగా క్రికెట్కు సంబంధించిన నిర్ణయమే. ఆటగాళ్లతో మాకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు' అని సైకియా స్పష్టం చేశారు.
ఈ నిర్ణయం వ్యక్తిగత స్టార్డమ్ కంటే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఆడే ఆటగాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న బీసీసీఐ కొత్త విధానాన్ని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుత కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఏ+ కేటగిరీ ఆటగాళ్లు ఏడాదికి రూ.7 కోట్లు, ఏ కేటగిరీ వారు రూ.5 కోట్లు, బీ కేటగిరీ వారు రూ.3 కోట్లు అందుకుంటున్నారు. ఈ మార్పు అమలైతే కోహ్లి, రోహిత్ల జీతాలు భారీగా తగ్గుతాయి.