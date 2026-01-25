సోమవారం, 26 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 25 జనవరి 2026 (21:56 IST)

విరాట్ కోహ్లీ - రోహిత్ శర్మలకు షాకివ్వనున్న బీసీసీఐ

Rohit Sharma
భారత స్టార్ క్రికెటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు తేరుకోలేని షాకివ్వనుంది. ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లకు ఇచ్చే వార్షిక వేతనంలో భారీగా కోత విధించాలని భావిస్తోది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. బీసీసీఐ తన సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని నిర్ణయించడంతో వీరిద్దరి జీతాల్లో భారీగా కోతపడనుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లకు అత్యున్నత ఏ+ గ్రేడ్‌లో ఉన్నారు. పునర్వవస్థీకరిస్తే మాత్రం ఈ ఇద్దరు క్రికెటర్లను బీ కేటగిరీకి మార్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
 
ప్రస్తుతం కోహ్లి, రోహిత్ ఒక్కో ఫార్మాట్‌కే పరిమితమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఏ+ కేటగిరీనే పూర్తిగా రద్దు చేయాలని బోర్డు యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మార్పులపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా స్పోర్ట్స్ స్టార్‌తో మాట్లాడుతూ స్పష్టత ఇచ్చారు.
 
'ఈ ప్లాన్‌ను త్వరలోనే అమలు చేస్తాం. ఏ+ కేటగిరీకి అర్హులైన ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు కేవలం ఒకే ఫార్మాట్లో ఆడుతున్నారు. ఏ+ కోసం మేము నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను వారు అందుకోవడం లేదు. అందుకే ఆ కేటగిరీని తొలగిస్తున్నాం. ఇది పూర్తిగా క్రికెట్‌కు సంబంధించిన నిర్ణయమే. ఆటగాళ్లతో మాకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు' అని సైకియా స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ నిర్ణయం వ్యక్తిగత స్టార్డమ్ కంటే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఆడే ఆటగాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న బీసీసీఐ కొత్త విధానాన్ని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుత కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఏ+ కేటగిరీ ఆటగాళ్లు ఏడాదికి రూ.7 కోట్లు, ఏ కేటగిరీ వారు రూ.5 కోట్లు, బీ కేటగిరీ వారు రూ.3 కోట్లు అందుకుంటున్నారు. ఈ మార్పు అమలైతే కోహ్లి, రోహిత్‌ల జీతాలు భారీగా తగ్గుతాయి. 

ప్రియుడితో భార్యను చూసి నడిరోడ్డుపై కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నిన భర్త (video)

ప్రియుడితో భార్యను చూసి నడిరోడ్డుపై కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నిన భర్త (video)ప్రియుడితో చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుతూ భార్య కనిపించింది. దాంతో పట్టలేని ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు భర్త. నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే ఆమె చెంపలపై వాయించేసాడు. ఫోనులో ప్రియుడితో వున్న ఫోటోలను భార్యకు చూపిస్తూ ఆమెపై దాడి చేసాడు. కాలితో ఎగిరెగిరి తన్నాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన పలువురు నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏంటి బ్రో అలా తంతున్నావ్, ఆమె తనకు ఇష్టం వచ్చినవారితో తిరుగుతోంది కనుక నువ్వు సైలెంట్ అయిపోవడం బెటర్, లేదా విడాకులు తీసుకో అంటూ ఒకరు స్పందించారు.

ప్రియుడిపై కోసం.. ఫ్యామిలీపై పెట్రోల్ పోస్తూ మంటల్లో కాలిపోయిన యువతి...

ప్రియుడిపై కోసం.. ఫ్యామిలీపై పెట్రోల్ పోస్తూ మంటల్లో కాలిపోయిన యువతి...ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. జిల్లాలోని చేబ్రోలు మండలంలోని సుద్దపల్లిలో శనివారం ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. ప్రియుడి కుటుంబంపై పెట్రోల్ పోసే క్రమంలో మంటల్లో చిక్కుకున్న మహిళ చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం సాయంత్రం మృతి చెందింది. ప్రియుడిపై కోపంతో అతని కుటుంబ సభ్యులపై ఓ మహిళ పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించి, చివరకు తాను మృత్యువాతపడింది.

మట్టిలో మాణిక్యాలకు పద్మశ్రీ పురస్కారాలు

మట్టిలో మాణిక్యాలకు పద్మశ్రీ పురస్కారాలుభారత గణతంత్ర దినోత్సవాలను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 సంపత్సరానికిగాను పద్మశ్రీ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. వీరిలో పలువురు తెలుగు ప్రముఖులు ఉన్నారు. ఈ అవార్డుల కోసం కేంద్రం దేశ వ్యాప్తంగా 45 మంది మట్టిలో మాణిక్యాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ అవార్డులకు ఎంపికైన తెలుగు వారి వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ఎవరికీ తలవంచం... దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు : విజయ్

ఎవరికీ తలవంచం... దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు : విజయ్పార్టీ శ్రేణులకు టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ ఓ స్పష్టమైన సందేశం పంపించారు. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, దేనికీ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం మహాబలిపురంలో జరిగిన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తమ పార్టీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కేటాయించిన విజిల్ గుర్తును ఆయన ఆవిష్కరించారు.

బంకర్‌లోకి వెళ్లి దాక్కున్న ఇరానీ అధినేత ఖమేనీ

బంకర్‌లోకి వెళ్లి దాక్కున్న ఇరానీ అధినేత ఖమేనీఅగ్రరాజ్యం అమెరికా దాడి చేస్తుందనే భయాలు ఇరాన్‌‌ను చుట్టుముట్టాయి. దీంతో ఆ దేశాధినేత రక్షణ కోసం అధికారులు చర్యలు మొదలుపెట్టారు. ఇందులోభాగంగా, ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని అధికారులు టెహ్రాన్‌లోని సురక్షితమైన బంకర్‌కు తరలించినట్లు సమాచారం.

Watch More Videos

అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్

అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్టాలీవుడ్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి అదృష్టం అమితంగా కలిసివస్తోంది. ఆయన దర్శకత్వం వహించే సంక్రాంతి రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలో ఉంటాయి. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తీసిన "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" చిత్రం సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలై సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ నుంచి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి ఫుల్ సాంగ్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతా జంటగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుని సంక్రాంతి సందర్బంగా ఈ నెల 12వ తేదీన విడుదలైన చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రను పోషించారు. పైగా, చిరంజీవితో కలిసి అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అనే పాటలో సందడి చేశారు. తాజాగా ఈ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ పూర్తి వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

శంబాల లో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది, నటుడిగా గుర్తింపునిచ్చింది : శివకార్తిక్

శంబాల లో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది, నటుడిగా గుర్తింపునిచ్చింది : శివకార్తిక్నటుడికి సంతృప్తినిచ్చే పాత్రలు దక్కినప్పుడు, ఆ పాత్రలకు స్పందన వచ్చినప్పుడు, ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపించినప్పుడు వచ్చే ఆనందమే వేరు. ప్రస్తుతం నటుడు శివ కార్తిక్ అలాంటి ఆనందంలోనే తేలిపోతున్నారు. రీసెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘శంబాల’తో నటుడు శివకార్తిక్‌కు వచ్చిన ప్రశంసల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ‘శంబాల’ మూవీతో శివకార్తిక్ పేరు ఎక్కువగా మార్మోగిపోయింది.

మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్

మర్దానీ 3 ట్రైలర్ నన్ను కదిలించిందన్న హర్మన్‌ ప్రీత్ కౌర్భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, రాణి ముఖర్జీ మర్దానీ 3 ట్రైలర్‌ను ఇష్టపడ్డారు, ఇది ఇంటర్నెట్‌ను బద్దలు కొట్టింది. మహిళలపై నేరాలపై దృష్టి సారించే ప్రశంసలు పొందిన ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు మన దేశం అంతటా ఒక నిర్దిష్ట కారణంతో కిడ్నాప్ చేయబడిన తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు చెందిన 8-9 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతుల సమస్యను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రైలర్ హర్మన్‌ప్రీత్‌ను ఎంతగానో కదిలించింది, ‘మహిళలపై నేరాలకు శిక్షను వేగంగా మరియు ఉదాహరణగా చూపించడం ఈ కాలపు అవసరం’ అని ఆమె రాసింది!

మగాడిపై సానుభూతి కలిగించేలా పురుష: నుంచి కీరవాణి పాట

మగాడిపై సానుభూతి కలిగించేలా పురుష: నుంచి కీరవాణి పాటభార్యాభర్తల తగువులు, గిల్లికజ్జాలు, సంసారం చుట్టూ అల్లే కథలు ఎప్పటికీ ఆడియెన్స్‌కి బోర్ కొట్టవు. ఇక ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా భార్యాభర్తల బంధాన్ని వివిధ కోణాల్లో టచ్ చేస్తూ తీస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు ఈ ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com