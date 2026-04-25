Lungi ngidi, క్యాచ్ పట్టబోయి వెనక్కి పడిపోయిన ఎంగిడి, తీవ్ర గాయం, వీడియో
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బౌలర్ లుంగి ఎంగిడికి తీవ్ర గాయమైంది. క్యాచ్ పట్టబోతూ అతడు వెనక్కి పడిపోయాడు. దీనితో అతడి శరీరం బరవంతా మెడపై పడటంతో అతడు అక్కడే పడిపోయి లేవలేదు. హుటాహుటిన మైదానంలోకి అంబులెన్సును రప్పించి అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఓ ఆటగాడికి ఇంతటి తీవ్ర గాయం కావడం ఇదే మొదటిసారి అని చెబుతున్నారు.
కాగా ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా శనివారం నాడు అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. రెండో ఇన్సింగ్ ఆడుతున్న క్రమంలో బ్యాటర్ ప్రియాన్స్ కొట్టిన బంతిని క్యాచ్ పట్టబోయి వెనక్కి పడిపోయాడు ఎంగిడి. దీంతో అతడి తలకు తీవ్ర గాయమైంది. ఫిజియో థెరపి చేసినప్పటికీ అతడు కదల్లేని పరిస్థితిలో వున్నట్లు చెబుతున్నారు. దాంతో అతడిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమిటన్నది తెలియరాలేదు.