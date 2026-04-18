మోడల్ తాన్యపై పరువు నష్టం దావా వేసిన చాహల్
భారత క్రికెట్ జట్టు యజ్వేంద్ర చాహల్ మరోమారు వార్తల్లోకెక్కాడు. బాలీవుడ్ నటి, మోడల్ తాన్యపై పరువు నష్టం దావా వేశారు. క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహల్ తనకు ఇన్స్టాలో ప్రైవేట్ మెసేజ్లు పంపుతున్నాడంటూ తాన్య ఛటర్జీ ఇటీవల ఆరోపించింది. దీంతో చాహల్ పేరు నెట్టింట మార్మోగిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే తాన్యపై చాహల్ పరువు నష్టం దావా వేశారు.
ఇటీవల నటి తాన్య చాహల్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. 'క్యూట్గా ఉన్నావు' అంటూ చాహల్ తనకు నేరుగా మెసేజ్ చేసినట్టు స్క్రీన్షాట్ను ఆమె మీడియాకు చూపించింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వేగంగా వైరలైంది. దీంతో నెటిజన్లు చాహల్పై విమర్శల దాడికి దిగారు. చాహల్ పీఆర్ టీమ్ ఆ వీడియోని సోషల్ మీడియా నుంచి తొలగించాలని కోరినట్టు తాన్య పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే యుజ్వేంద్ర నటిపై పరువు నష్టం దావా వేశాడు.
మరోవైపు ఇదే విషయంపై నటి తాన్య మరోమారు స్పందించారు. ఈ విషయంలో తనను మాత్రమే ట్రోల్ చేస్తున్నారని, చాహల్ని ఎవరూ ప్రశ్నించట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. 'ఈ విషయం ఇంతలా వైరల్ అవుతుందని నాకు తెలియదు. నన్నే ఎక్కువగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. పరువు పోయింది నాది. కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా నా మీదే పరువు నష్టం దావా వేశారు. ఎందుకు యుజ్వేంద్రని ఎవరూ ప్రశ్నించట్లేదు. నేను అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తప్పు పట్టాలని అనుకోలేదు. నాకు చాహల్పై ఎంతో గౌరవం ఉంది' అని తాన్య వెల్లడించింది.