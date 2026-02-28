టీ20 ప్రపంచ కప్ నుంచి పాకిస్తాన్ ఔట్
ఐసీసీ టీ20 పురుషుల ప్రపంచ కప్ టోర్నీ నుంచి దాయాది పాకిస్తాన్ జట్టు నిష్క్రమించింది. భారీగా పరుగులు 213 చేసినా ఫలితం మాత్రం వారికి అనుకూలంగా రాలేదు. సెమీ ఫైనల్లోకి రావాలంటే శ్రీలంకను 148 పరుగుల కంటే తక్కువకే కట్టడి చేయాల్సి వచ్చింది.
ఈ క్రమంలో శ్రీలంక బ్యాట్సమన్లను ఎంత కట్టడి చేద్దామన్నా వారు ఒకవంక వికెట్లు పారేసుకుంటూనే ఫోర్లు, సిక్సర్లు ఉతికేసారు. దీనితో 15.5 ఓవర్లలోనే 148 పరుగులు సాధించేసారు. దీనితో పాకిస్తాన్ జట్టు సెమీస్ అవకాశాలను కోల్పోయింది. ఇక ఇంటిదారి పట్టింది. దీనితో ఆ బెర్తు న్యూజీలాండుకి దక్కింది. ఈ జట్టు మార్చి 4న దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఈడెన్ గార్డెన్సులో జరుగనుంది.