శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (22:36 IST)

టీ20 ప్రపంచ కప్ నుంచి పాకిస్తాన్ ఔట్

Pakistan team player
ఐసీసీ టీ20 పురుషుల ప్రపంచ కప్ టోర్నీ నుంచి దాయాది పాకిస్తాన్ జట్టు నిష్క్రమించింది. భారీగా పరుగులు 213 చేసినా ఫలితం మాత్రం వారికి అనుకూలంగా రాలేదు. సెమీ ఫైనల్లోకి రావాలంటే శ్రీలంకను 148 పరుగుల కంటే తక్కువకే కట్టడి చేయాల్సి వచ్చింది.
 
ఈ క్రమంలో శ్రీలంక బ్యాట్సమన్లను ఎంత కట్టడి చేద్దామన్నా వారు ఒకవంక వికెట్లు పారేసుకుంటూనే ఫోర్లు, సిక్సర్లు ఉతికేసారు. దీనితో 15.5 ఓవర్లలోనే 148 పరుగులు సాధించేసారు. దీనితో పాకిస్తాన్ జట్టు సెమీస్ అవకాశాలను కోల్పోయింది. ఇక ఇంటిదారి పట్టింది. దీనితో ఆ బెర్తు న్యూజీలాండుకి దక్కింది. ఈ జట్టు మార్చి 4న దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఈడెన్ గార్డెన్సులో జరుగనుంది.

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ సంయుక్త దాడులు.. అరబ్ వణుకుతోంది.. 8 దేశాలపై..?

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ సంయుక్త దాడులు.. అరబ్ వణుకుతోంది.. 8 దేశాలపై..?ఇరాన్‌పై అమెరికా ఇజ్రాయేల్ దాడులు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ శనివారం ఇరాన్ అంతటా లక్ష్యాలపై పెద్ద దాడిని ప్రారంభించాయి. దాడుల సమయంలో ఇరానియన్లు రక్షణ పొందాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరారు. కానీ ఈ దాడులు పూర్తి చేసినప్పుడు.. ప్రభుత్వాన్ని పౌరులే స్వాధీనం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, ట్రంప్ ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉందని, అమెరికాను చేరుకోవడానికి క్షిపణులను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జా

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జాహైదరాబాద్: చరిత్ర, వారసత్వం దైనందిన జీవితంలో మమేకమైన నగరంలో... ప్రిన్స్ ఆజం జా కేవలం ఒక హోదా లేదా సంప్రదాయానికి ప్రతినిధిగా కాకుండా, న్యాయం కోరుకునే ఒక కుమారుడిగా, తాను ఎంతో అమితంగా ప్రేమించే వారసత్వ సంపదకు సంరక్షకుడిగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ 8వ నిజాం కీర్తిశేషులు హెచ్.ఇ.హెచ్. మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ ముకరం జా బహదూర్ కుమారుడైన ప్రిన్స్ ఆజం జా.. ముకరం జా ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్(MJTEL)లో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలు

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలుమార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అరటి రైతులు మరోసారి కష్టాల్లో పడ్డారు. ఇటీవలి వారాల్లో టన్నుకు దాదాపు రూ.22,000 నుండి రూ.15,000కు పడిపోయింది, దీనివల్ల మంచి పంట పండినప్పటికీ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆశలు తిరిగి పొందిన రైతులు ఇప్పుడు కొత్త నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జనవరిలో, ధరలు టన్నుకు దాదాపు రూ.25,000 కు చేరుకున్నాయి. నెలల తరబడి కష్టాల తర్వాత లాభదాయకమైన రాబడిపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే, ధరలు తగ్గడం వారి అవకాశాలను మరోసారి దెబ్బతీసింది.

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయ (కేజీబీవీ) పాఠశాలలోని పరీక్షా కేంద్రంలోని వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఐదు నెలల పిండాన్ని శనివారం గర్భస్రావం చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రభుత్వ హాస్టల్‌లో ఉంటోంది.

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్

ఇరాన్ ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్ఇరాన్ ఇటీవలి కాలం నుంచి చాలా ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తూ వస్తోందనీ, ఉగ్రవాదానికి ఆ దేశం పెద్ద మద్దతుదారనీ, ఎంతగా చెప్పి చూసినా ప్రయోజనం లేనందువల్లనే దాడి చేయాల్సి వస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే.. లేదంటే ఇరాన్ దేశాన్ని నాశనం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాద పాలనలో వున్నటువంటి దేశానికి అణ్వాయుధాలు వుంటే అది అత్యంత ప్రమాదమనీ, వాటి కోసం ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చెప్పిన మాట విననందువల్లనే ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా భారీ సైనిక చర్యలకు దిగిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు.

Watch More Videos

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం

ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహంటాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్ తనపై కొంతమంది పనిగట్టుకుని అసభ్య పదజాలంతో దూషణలకు దిగటం ఇన్‌స్టాగ్రాంలో తీవ్ర ఆవేదన, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను కాశీ విశ్వనాథుని క్షేత్రంలో వున్నాను. అక్కడకి నా స్నేహితురాలు కూడా వచ్చింది. ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే అది నా ఇన్ స్టాలో పెట్టాను. దాని కింద పనికిమాలిన వెధవలు అసభ్య పదజాలం వాడుతూ బూతులు రాసారు. ఒకడు రాత్రి రేటెంత, నీకు కాశీ యాత్ర అవసరమా, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అని రాసాడు. ఇలాంటివారు మనుషులేనా? కాదు ఖచ్చితంగా రాక్షసులే.

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖి

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖిజియోహాట్‌స్టార్ రూపొందిస్తున్న కొత్త రియాలిటీ షో 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్' ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. షో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న గ్రాండ్ లొకేషన్ “లవ్ మాన్షన్” లోపలి ఎక్స్‌క్లూజివ్ చిత్రాలు బయటికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు 70 రోజుల ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం, భాగస్వామ్యాన్ని 24/7 కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పరీక్షించే విధంగా ఈ లవ్ మాన్షన్‌ను డిజైన్ చేశారు.

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల

VISA - వింటారా సరదాగా చిత్రం నుండి అనగా అనగా అమెరికా విడుదల'VISA - వింటారా సరదాగా' చిత్రం నుండి తొలి గీతం 'అనగా అనగా అమెరికా' విడుదలైంది. విన్న తక్షణమే శ్రోతల హృదయాలను గెలుచుకుంటూ, అన్ని వేదికల్లోనూ విశేష స్పందనను సొంతం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే టీజర్‌ అద్భుతమైన స్పందనతో అంచనాలను పెంచేయగా, ఇప్పుడు ఈ మధుర గీతం చిత్రంపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభం

లవ్ డ్రామాతో హన్సి ప్రొడక్షన్స్ నూతన కథాంశంతో చిత్రం ప్రారంభంప్రస్తుత ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై శనివారం గ్రాండ్ గా నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. హన్సి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మితమవుతున్న మొదటి చిత్రం ఈరోజు ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చిత్ర యూనిట్ తో పాటు సన్నిహితులు హాజరై విజయాశీస్సులు అందించారు.

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితం

Rashmika: రియల్ పెండ్లి కంటే ముందే రణబాలి లోని రీల్ పెండ్లి సాంగ్ రష్మికకు అంకితంవిజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న ఇటీవలే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వారి పెళ్లి వేడుక గురించి ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ టీమ్ ఈ చిత్రంలోని బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీలో విజయ్ రణబాలిగా, రశ్మిక జయమ్మ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. "రణబాలి"లో వీరి పెళ్లి వేడుక సందర్భంగా ఓ అందమైన పాట చిత్రీకరించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com