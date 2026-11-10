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  4. Rain washes out third ODI as India retain 2-0 series lead
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (12:52 IST)

సెడాన్ పార్క్‌లో న్యూజిలాండ్-భారత్ జట్ల మూడో వన్డే.. వరుణుడి అంతరాయం

Rain washes out third ODI
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (12:52 IST)
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Rain washes out third ODI
సెడాన్ పార్క్‌లో మంగళవారం న్యూజిలాండ్-భారత్ జట్ల మధ్య జరగాల్సిన మూడో వన్డేకు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో, ఆ మ్యాచ్‌ను రద్దు చేశారు. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భారత్ ప్రస్తుతం 2-0 ఆధిక్యంలో ఉంది. ఇక తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లు టౌరంగలో నవంబర్ 13, 15 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. 
 
భారత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ వరుసగా మూడవసారి టాస్ గెలిచి, బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. గత రెండు మ్యాచ్‌లలో ఆడిన జట్టునే ఈ మ్యాచ్‌కు కూడా కొనసాగించారు. అయితే, 40 ఓవర్ల మ్యాచ్ కోసం పిచ్‌పై కవర్లను తొలగిస్తున్న తరుణంలోనే, మళ్లీ భారీ వర్షం మొదలైంది.
 
20 ఓవర్ల మ్యాచ్ నిర్వహించడానికి నిర్ణయించిన గడువు సమయం కావడానికి ఇంకా 70 నిమిషాల సమయం ఉన్నప్పటికీ, అంపైర్లు మ్యాచ్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి వాతావరణ సూచనలు ముందుగానే ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి. రోజంతా వర్షం పడే అవకాశం 90 శాతం ఉంటుందని అంచనా వేశారు.
 
కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్, సీనియర్ వికెట్ కీపర్ కేఎల్ రాహుల్‌లకు ఇదే ఈ సిరీస్‌లో చివరి మ్యాచ్ కావాల్సి ఉంది. వీరు త్వరలో వెల్లింగ్‌టన్‌లో టెస్ట్ జట్టుతో కలవనున్నారు. వీరితో పాటు కుల్దీప్ యాదవ్, అన్షుల్ కాంబోజ్, మహమ్మద్ సిరాజ్ కూడా టెస్ట్ జట్టుతో చేరనున్నారు.
 
గిల్ అందుబాటులో లేని తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లలో శ్రేయాస్ అయ్యర్ జట్టుకు నాయకత్వం వహిస్తారు. అలాగే, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ మరియు ఇషాన్ కిషన్ తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోనున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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