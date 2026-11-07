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  4. After Arnab and Murasu, will Cyclone Akvan form soon
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (15:50 IST)

అర్నాబ్, మురసు తర్వాత అక్వాన్ వచ్చేస్తోంది.. నవంబర్ 13 నుంచి భారీ వర్షాలు

Akvan cyclone
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (15:50 IST)
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Akvan cyclone
అర్నాబ్, మురసు తుపానులు తూర్పు తీరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేసిన నేపథ్యంలో, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న మరో వాతావరణ వ్యవస్థపై నిశితంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. నవంబర్ 13 ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సూచించింది. దీనివల్ల మరో తుపాను ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
 
ఒకవేళ ఈ వ్యవస్థ క్రమంగా బలపడి తుపానుగా మారితే, దానికిఅక్వాన్ (Akvan) అని పేరు పెడతారు. అయితే, ఈ వ్యవస్థ తుపానుగా మారుతుందనే దానిపై ఇంకా ఎటువంటి ధృవీకరణ లేదు. ఐఎమ్‌డి ఉత్తర హిందూ మహాసముద్ర తుఫానుల ఏర్పాటుపై విస్తృత శ్రేణి అంచనాల ప్రకారం, నవంబర్ 1వ తేదీ ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మరియు దానిని ఆనుకుని ఉన్న అండమాన్ సముద్రంపై ఎగువ వాయు తుఫాను ప్రసరణ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో, నవంబర్ 13 ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. 
 
నవంబర్ 15 ప్రాంతంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఈ వ్యవస్థ బలపడి అల్పపీడన ప్రాంతంగా (డిప్రెషన్) మారే అవకాశం తక్కువగా (1 నుండి 33 శాతం మధ్య) ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. బంగాళాఖాతంలో తుపాను ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణుడు జాసన్ నికోల్స్ పేర్కొన్నారు.
 
వచ్చే వారాంతంలో దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో తుపాను ఏర్పడటానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయని నికోల్స్ తెలిపారు. అయితే, అల్పపీడనం ఇంకా ఏర్పడనందున, అది ఏ మార్గంలో పయనిస్తుందో చెప్పడానికి ఇంకా సమయం ఆసన్నం కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ఇటీవల తూర్పు తీరాన్ని తాకిన అర్నాబ్, మురసు తుపానులు అనే రెండు శక్తివంతమైన తుపానులు తూర్పు తీరాన్ని ప్రభావితం చేసిన కొద్ది కాలానికే, మరో తుపాను వ్యవస్థ ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అతి తీవ్రమైన తుఫానుగా వర్గీకరించబడిన అర్నాబ్ తుఫాను, అక్టోబర్ 28న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నర్సాపూర్ సమీపంలో, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల మధ్య తీరాన్ని తాకింది. 
 
ఇది భూభాగంలోకి ప్రవేశించి బలహీనపడటానికి ముందు, ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగున ఉన్న ఒడిశా అంతటా మౌలిక సదుపాయాలకు, వ్యవసాయ కార్యకలాపాలకు విస్తృత నష్టాన్ని కలిగించింది. ఒడిశా వార్తల తాజా సమాచారం. మురసు తుఫాను నవంబర్ 3న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు సమీపంలో తీవ్రమైన తుఫానుగా తీరాన్ని తాకింది.
 
బంగాళాఖాతంలో మరో వాతావరణ వ్యవస్థ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు దాని పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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