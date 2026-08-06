వైభవ్ సూర్యవంశీని జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలి.. అమ్మాయిల పక్కకెళ్లొద్దు.. రాబిన్ ఊతప్ప
జింబాబ్వే పర్యటనలో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో చెలరేగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ రెడ్ బాల్ క్రికెట్ ఆడేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా టీనేజ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీని జాగ్రత్త కాపాడుకోవాలని మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఊతప్ప సూచించాడు. అతని దృష్టి కేవలం క్రికెట్పైనే ఉండేలా చూడాలని, వినోద్ కాంబ్లీ, పృథ్వీ షా వంటి ఆటగాళ్ల పరిస్థితి అతనికి రాకుండా జాగ్రత్త పడాలన్నాడు. వైభవ్ క్రికెట్ కోసమే పుట్టాడని, వైట్బాల్ క్రికెట్లో సచిన్ కంటే ఎక్కువ ప్రభావం చూపగలడని జోస్యం చెప్పాడు.
Robin Uthappa-Vaibhav Sooryavanshi
భారత క్రికెట్లోనూ గతంలో ఎంతో ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లు వెలుగులోకి వచ్చారు. వినోద్ కాంబ్లీ, పృథ్వీ షా వంటి ఆటగాళ్లు 17-18 ఏళ్ల వయసులోనే స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నారు. కానీ చెడు ప్రవాసాలతో వెనుకబడిపోయారు. ఆ పరిస్థితి రావొద్దంటే వైభవ్ సూర్యవంశీ రాబోయే ఐదేళ్ల పాటు ఆటపరంగా, వ్యక్తిత్వపరంగా ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలని ఊతప్ప అన్నాడు.
అతని తల్లిదండ్రులతో పాటు టీమ్మేనేజ్మెంట్కు మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఊతప్ప సూచించాడు. యాడ్స్లో నటించాలని అవకాశాలు వస్తున్నా వాటిని తిరస్కరిస్తూ అతను క్రికెట్పైనే దృష్టి సారిస్తుండటం తనకు బాగా నచ్చిందన్నాడు. ప్రస్తుతం వైభవ్ సోషల్ మీడియా వాడకపోవడమే మంచిది. ఇంకా అమ్మాయిల ఆకర్షణకు దూరంగా ఉండాలని ఊతప్ప హితవు పలికాడు.