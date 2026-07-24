రెండోసారి కూడా ఆడబిడ్డ.. నీటి సంపులో పడేసి చంపేసిన తండ్రి.. ఎక్కడ?
కర్ణాటక, చిక్కబల్లాపూర్ జిల్లాలో ఆడ శిశువు హత్యకు సంబంధించిన అనుమానిత కేసులో ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రెండవసారి కూడా ఆడపిల్ల పుట్టడంతో అసహనానికి గురైన ఆ వ్యక్తి, తన 13 రోజుల వయసున్న కుమార్తెను నీటి సంపులో పడేసి చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
శాంతినగర్కు చెందిన ఇమ్రాన్గా గుర్తించిన నిందితుడిని విచారణ అనంతరం అరెస్టు చేశామని, అతని భార్య ముస్కాన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని వారు పేర్కొన్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ముస్కాన్ 13 రోజుల క్రితం ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ దంపతులకు అప్పటికే నాలుగేళ్ల వయసున్న మరో కుమార్తె ఉంది. మరో ఆడపిల్ల పుట్టడంపై ఇమ్రాన్ అసంతృప్తితో ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
బుధవారం రాత్రి, కుటుంబ సభ్యులందరూ నిద్రిస్తుండగా, అతను ఆ పసికందును ఇంట్లోని వాటర్ సంప్లో పడేశాడని ఆరోపణలు వున్నాయి. పాప కనిపించకపోవడాన్ని గమనించిన ముస్కాన్ కుటుంబ సభ్యులను అప్రమత్తం చేయడంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
గాలింపులో ఇమ్రాన్ కూడా పాల్గొన్నాడు. ఆ తర్వాత సంప్లో పాపను కనుగొన్నట్లు చెప్పాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. పాపను ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. విచారణలో ఇమ్రాన్ తన నేరాన్ని అంగీకరించడంతో పోలీసులు అతన్ని అరెస్టు చేశారు. దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.