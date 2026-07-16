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ఆఫీస్ భవనంపై నుంచి దూకి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్య
తాను పని చేస్తున్న భవనంపై నుంచి దూకి ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. రాయదుర్గం ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు కథనం ప్రకారం, బెంగళూరుకు చెందిన తిరువీధి వి.అవినాశ్ (40) ఉద్యోగరీత్యా రెండు నెలల క్రితం భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నగరానికి వచ్చి కూకట్పల్లిలో నివసిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ఓ ఐటీ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు కార్యాలయం నుంచి బయలు దేరుతున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. ఇంటికి రాకపోవడంతో కార్యాలయంలో వాకబు చేయగా వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపారు. అదే రోజు రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో ఆయన బంధువు... కార్యాలయం వెనుకకు వెళ్లి చూడగా రక్తపు మడుగులో శవమై కనిపించారు.
విధులు ముగిశాక నాలుగో అంతస్తులోని ప్లే ఏరియా నుంచి కిందికి దూకినట్లు సీసీ ఫుటేజీలో నమోదైంది. ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్ల కారణంగా రూ.2 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారని.. దాంతో కలత చెంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ జులై 24న విడుదలకాబోతోంది. ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందింది. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం పుట్టినరోజు వేడుకలు సందడిగా జరిపారు.
Thalapathy: ముగిసిన దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ నిరీక్షణ.. జూలై 23న గ్రాండ్ రిలీజ్
దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ఇది ఆయన చివరి చిత్రం. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 23, 2026న గ్రాండ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. దళపతి విజయ్ అద్బుతమైన సినీ ప్రయాణంలో ఇదొక కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆయన చివరి సినిమాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, భారతీయ సినీ పరిశ్రమపై చెరగని ముద్ర వేసిన ఆయన కెరీర్కు ఈ చిత్రం సరైన నివాళిగా నిలుస్తుందని అందరూ భావిస్తున్నారు.
నాగవంశీ ఆవిష్కరించిన అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ సాంగ్
విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించిన సినిమా అనకాపల్లి’ నుంచి ‘ఎలగే పిల్ల’ రొమాంటిక్ లవ్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ చిత్రం. ఈ సినిమాకి కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు.