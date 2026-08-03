  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Jharkhand gangster Sujit Sinha killed in encounter during prison transfer
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్

జార్ఖండ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్ - మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్‌స్టర్ హతం

gangster encounter
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:59 IST)
google-news
జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. ఇందులో మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ను పోలీసులు హతమార్చారు. మృతుడుని సుజిత్ సిన్హాగా గుర్తించారు. సాహిబ్‌గంజ్‌ డివిజనల్‌ జైలు నుంచి ధన్‌బాద్‌కు తరలిస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మార్గమధ్యలో సుజిత్‌ మరుగుదొడ్డికి వెళ్లాలని కోరడంతో పోలీసులు వాహనం ఆపారు. 
 
అదే అదనుగా భావించిన అతడు ఓ పోలీసు వద్ద ఉన్న రైఫిల్‌ను లాక్కొని చీకట్లోకి పరుగెత్తాడు. ఈ క్రమంలో అతడు పోలీసులపై కాల్పులు జరిపినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో పోలీసులు ఆత్మరక్షణ కోసం ఎదురుకాల్పులు చేపట్టగా అతడు తీవ్ర గాయాలపాలైనట్లు వెల్లడించారు. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
 
ఈ ఘటన అనంతరం ఎన్‌కౌంటర్‌ జరిగిన ప్రాంతాన్ని పోలీసులు సీజ్‌ చేశారు. ఉన్నతాధికారులు అక్కడికి చేరుకుని ఘటనపై సమీక్ష నిర్వహించారు. సుజిత్‌ సిన్హాపై హత్యలు, వసూళ్లు, ఇతర నేరాలకు సంబంధించిన అనేక కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. చాలాకాలంగా అతడు జార్ఖండ్‌ పోలీసుల మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ జాబితాలో ఉన్నాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నోయిడా బాలికపై కేసు నమోదు చేయం : ఢిల్లీ పోలీసులు

డాడీ సీఎం కావడం ఓ చారిత్రాత్మకం : జాసన్ సంజయ్

డాడీ సీఎం కావడం ఓ చారిత్రాత్మకం : జాసన్ సంజయ్తన తండ్రి, సినీ హీరో విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావడం ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టమని ఆయన కుమారుడు, సినీ దర్శకుడు జాసన్ సంజయ్ అన్నారు. సందీప్ కిషన్ హీరోగా జాసన్ సంజయ్ దర్శకుడుగా పరిచయమవుతూ రూపొందిన చిత్రం సిగ్నా. త్వరలోనే విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆయన మాట్లాడుతూ, తన తండ్రి సీఎం కావడం ఓ విప్లవాత్మక ఘటన అని అన్నారు.

Nani and Nithin: : నాని క్లాప్ తో నితిన్ హీరోగా అలియాస్ రుక్మిణి ప్రారంభం

Nani and Nithin: : నాని క్లాప్ తో నితిన్ హీరోగా అలియాస్ రుక్మిణి ప్రారంభంతన యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై, న్యాచురల్ స్టార్ నాని రూపొందిస్తున్న అలియాస్ రుక్మిణి చిత్రం కొద్దిసేపటి క్రితమే జూబ్లీహిల్స్ లోని నాని కార్యాలయంలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. నితిన్, రుక్మిణి వసంత్ నాయకా నాయికలుగా నటిస్తున్నారు. నాని సోదరి గంటా దీప్తి నిర్మిస్తున్నారు. దండోరా చిత్రంతో జాతీయ స్థాయి అవార్డు పొందిన మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నాని తండ్రి సుధాకర్ రెడ్డి కెమెరా స్విచాన్ చేయగా, బోయినపల్లి వెంకట్ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

Devi Sri Prasad: ఎల్లమ్మ నుంచి పర్షిగా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఫస్ట్ లుక్

Devi Sri Prasad: ఎల్లమ్మ నుంచి పర్షిగా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఫస్ట్ లుక్బలగం చిత్రం తర్వాత కొంత విరామం తీసుకుని కథపై కసరత్తు చేసిన నటుడు దర్శకుడు వేణు యెల్దండి రూపొందిస్తున్న చిత్రం 'ఎల్లమ్మ'. ఇందులో సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కథానాయకుడు. ఆయన సంబంధించిన లుక్ ను DSP పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలచేశారు. సరికొత్త గెటప్ లో కనిపించారు. దిల్ రాజు సమర్పణలో, శిరీష్ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, బలమైన భావోద్వేగాలను, సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని మిళితం చేస్తూ సాగుతుంది. 'రాక్‌స్టార్' దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం కూడా సమకూరుస్తున్నారు.

KJQ విజయం సాధించి కిరణ్ కు ట్రిబ్యూట్‌గా నిలవాలి : శ్రీకాంత్ ఓదెల

KJQ విజయం సాధించి కిరణ్ కు ట్రిబ్యూట్‌గా నిలవాలి : శ్రీకాంత్ ఓదెలదీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా శశి ఓదెల, యుక్తి తరేజా కీలక పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం #KJQ (కింగ్ - జాకీ - క్వీన్). 1990ల నాటి నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామా. గత ఏడాది కన్నుమూసిన దర్శకుడు KK(కిరణ్ )కి ఇది చివరి చిత్రం. థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 7న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Allu Arjun: స్నేహితులకు AA23 నిర్మాణబాధ్యతలు అప్పగించిన అల్లు అర్జున్

Allu Arjun: స్నేహితులకు AA23 నిర్మాణబాధ్యతలు అప్పగించిన అల్లు అర్జున్కొన్ని నెలల క్రితం అల్లు అర్జున్ హీరోగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో AA23 చిత్రాన్ని ప్రకటించినప్పుడు, సహజంగానే అందరి దృష్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ భారీ స్థాయిపై పడింది. అయితే అందులో ఒక చిన్న విష‌యం బ‌న్నీ వ్యక్తిగతమైన భావాన్ని తెలియజేసింది. అదేంటంటే AA23 చిత్రానికి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌తో పాటు, అల్లు అర్జున్‌కు అత్యంత సన్నిహితమైన నలుగురు స్నేహితులు ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాతలుగా మారారు. ఇది కేవలం ఒక ప్రొడక్షన్ క్రెడిట్ మాత్రమే కాదు. ఇది స్నేహానికి ఇచ్చిన ఒక బలమైన సందేశం.