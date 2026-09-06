కాళ్లపారాణి ఆరకముందే నవ వరుడు ప్రాణాలు తీసిన మలుపు
ఓ నవ వధువు కాళ్ల పారాణి ఆరకముందే నవ వరుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. పెళ్లికి అత్తింటివారు కొనిచ్చిన ద్విచక్రవాహనానికి సంబంధించిన పత్రాలను షోరూమ్ నుంచి తీసుకొస్తుండగా, ఓ మలుపు వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఫలితంగా ఎన్నో ఆశలతో కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన నవ వధువు ఆశలను ఆవిరైపోయాయి. ఆ నవ దంపతుల ఊహలను చెరిపేసి ఆమెకు కన్నీటి వేదన మిగిల్చింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సంతకవిటి మండలం కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన కె.నారాయణరావు(21)కు అదే గ్రామానికి చెందిన యువతితో గతనెల 30న వివాహం జరిగింది. ఓ వివాహ వేడుక నిమిత్తం బంధువు అంబటి జగన్నాథరావుతో కలిసి శనివారం పొందూరు మండలం రాపాక గ్రామానికి అత్తింటివారు ఇచ్చిన ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరాడు.
ఈ వేడుక అనంతరం శ్రీకాకుళంలోని వాహన షోరూంలో బండి పత్రాలు తీసుకోవడానికి ఇద్దరూ వెళ్లారు. తిరిగి వస్తుండగా పొందూరు మండలం లోలుగు పాఠశాల దాటిన తర్వాత రహదారి మలుపులో వాహనం అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో నారాయణరావు తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనా స్థలంలోనే మృతిచెందాడు. వెనుక కూర్చున జగన్నాథరావుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితుడిని శ్రీకాకుళం సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు.నారాయణరావు మృతితో తల్లిదండ్రులు గణేశ్, దుర్గమ్మ, భార్య విమల, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.