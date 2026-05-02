పెళ్లి ఊరేగింపులో వరుడిపై కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి.. ఎందుకో తెలుసా?
ఉత్తరప్రదేశ్లో పెళ్లి వేడుకకు వెళ్తున్న 27 ఏళ్ల వరుడిని, వధువు బంధువు కాల్చి చంపిన దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం బీబీపూర్ గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. మృతుడిని ఆజాద్ బింద్గా గుర్తించారు. అతను బదౌర్ గ్రామానికి చెందినవాడు. సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్ఎస్పి) కున్వర్ అనుపమ్ సింగ్ ప్రకారం, ఆ ప్రాంతం నుండి కాల్పుల శబ్దంపై అత్యవసర కాల్ రావడంతో, పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది.
ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, వరుడి ఊరేగింపు వధువు గ్రామం వైపు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిందితులు బిబిపూర్ గ్రామం సమీపంలో ఊరేగింపును అడ్డుకుని, వరుడిపై కాల్పులు జరపడం ప్రారంభించారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, వధువు బంధువైన ప్రదీప్ బింద్ అనే వ్యక్తికి ఈ వివాహం పట్ల అసంతృప్తి ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రదీప్, రవి యాదవ్తో కలిసి ఒక మోటార్సైకిల్పై అక్కడికి చేరుకుని, ఆజాద్ బింద్పై కాల్పులు జరిపారు. ఆజాద్ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు అతను మరణించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.