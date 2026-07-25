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  4. Woman Held for Killing Stepson with Supari Gang in Nirmal
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (17:34 IST)

సవతి కొడుకుతో అక్రమ సంబంధం.. వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు.. కానీ..?

Crime news
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (17:34 IST)
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Crime news
అక్రమ సంబంధాలు పలు నేరాలకు కారణమవుతోంది. సవతి కొడుకుతో పెట్టుకున్న అక్రమ సంబంధం బయటపడటంతో పాటు, అతడు పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఓ సవతితల్లి సుపారీ గ్యాంగ్ ద్వారా అతడిని హత్య చేయించిన ఘటన నిర్మల్ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన ఆటోడ్రైవర్ అస్లాం ఖాన్ తండ్రి 17 ఏళ్ల క్రితం అన్వరీ బేగంను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొంతకాలంగా సవతితల్లి అన్వరీ బేగంతో ఉన్న అక్రమ సంబంధానికి స్వస్తి చెప్పి, వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలని అస్లాం నిర్ణయించుకున్నాడు. 
 
కానీ దీన్ని జీర్ణించుకోలేక పోయిన న్వరీ బేగం మహారాష్ట్రకు చెందిన సుపారీ గ్యాంగ్‌ను సంప్రదించింది. హత్య చేయడానికి రూ. 6 లక్షల సుపారీ మాట్లాడుకుని, రూ. 50,000 అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చింది. ఈ కుట్రలో అన్వరీ తన సొంత తమ్ముడు షేక్ మహమ్మద్‌ను భాగస్వామిని చేసింది. అంతే ఆ గ్యాంగ్ అస్లాంను హత్య చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితులందరినీ అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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