విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో దారుణం.. ఏసీ బోగీలో మహిళపై అత్యాచారం
విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో దారుణం జరిగింది. ఈ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ మహిళపై అత్యాచారం జరిగింది. ఇదే రైలులో బాధితురాలి భర్త కూడా ప్రయాణించాడు. అయితే, ఆ మహిళకు మాయ మాటలు చెప్పి ఏసీ బోగీలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. రెంటచింతలకు చెందిన దంపతులు కొంతకాలంగా ఉపాధి నిమిత్తం విశాఖలో జీవిస్తున్నారు. గత ఆదివారం సాయంత్రం వివాహిత ఈ దంపతులు విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో బయలుదేరారు. వీరిద్దరూ జనరల్ బోగీలో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఒకరు ఆ మహిళను మాయమాటల్లో దించి ఏసీ బోగీలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.
ఈ విషయంపై బాధిత మహిళ రెంటచింతల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమెను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం మాచర్లకు పంపించారు. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.