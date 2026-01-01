సిగరెట్లపై సుంకం పెంపును పునఃపరిశీలించండి: ప్రభుత్వాన్ని కోరిన టిఐఐ
పన్నుల మార్పు ప్రక్రియ మొత్తం ఆదాయ తటస్థంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం గతంలో పలుమార్లు ప్రకటించినప్పటికీ... 31 డిసెంబర్ 2025న ప్రకటించిన కస్టమ్స్ సుంకాల పెంపును చూసి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైనట్లు ది టొబాకో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (TII) తెలిపింది. ఇంత భారీ పెంపు పరిశ్రమపై ఆధారపడిన లక్షలాది మంది రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు, చిల్లర వ్యాపారులు, స్థానిక విలువ గొలుసులకు తీవ్ర నష్టాన్ని, కష్టాలను కలిగిస్తుంది. చట్టబద్ధమైన జాతీయ సంస్థలను దెబ్బతీయడంతో పాటు, అక్రమ పరిశ్రమకు ఇది భారీ ఊతమిస్తుంది.
దేశంలో విక్రయించే ప్రతి 3 చట్టబద్ధమైన సిగరెట్లకు ఒక స్మగ్లింగ్/అక్రమ సిగరెట్ అమ్ముడవుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ భారీ పన్ను పెంపు అక్రమ, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను మరింత పెంచుతుంది. ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించడమే కాకుండా, సంఘ విద్రోహ కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తుంది.
2005-2022 మధ్య 17 సంవత్సరాల పాటు 71 దేశాల్లో జరిపిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం... ఒక మార్కెట్లో అక్రమ వాణిజ్యం వేళ్లూనుకుంటే, దానిని తగ్గించడం కష్టమవుతుంది. ప్రభుత్వాలు అక్రమ వాణిజ్యాన్ని నియంత్రించడానికి కేవలం ఎన్ఫోర్స్మెంట్పై మాత్రమే ఆధారపడలేవు. పన్నులు, ధరల ప్రభావాన్ని విస్మరించకూడదు. భారతదేశంలో అక్రమ వాణిజ్యం ఇప్పటికే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ పెంపు వల్ల అక్రమ వాటా గణనీయంగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
దేశంలో సిగరెట్లు ఇప్పటికే అత్యధిక పన్నులు ఉన్న ఉత్పత్తిగా ఉన్నాయి. మొత్తం పొగాకు వినియోగంలో చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ల వాటా కేవలం 10% మాత్రమే అయినప్పటికీ... పొగాకు పన్ను ఆదాయంలో 80% వీటి నుండే వస్తోంది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ (WHO) డేటా ప్రకారం, తలసరి జిడిపి శాతంగా చూస్తే, భారతదేశంలో సిగరెట్ పన్నులు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉన్నాయి.
ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశం పొగాకు నియంత్రణలో ముందుండి, అధిక పన్నులు, కఠినమైన నియంత్రణ చర్యలను అమలు చేసింది. కానీ దానివల్ల బ్లాక్ మార్కెట్ విపరీతంగా పెరిగిపోవడం, వాణిజ్యంలో నేరస్థుల ప్రమేయం పెరగడం వంటి ఊహించని పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి. ప్రజలు చట్టబద్ధమైన వాణిజ్యం వైపు మళ్లేలా చూడటానికి పన్నులను తగ్గించాలని అక్కడి పార్లమెంటేరియన్లు ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి అంతర్జాతీయ అనుభవాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సమతుల్య విధానాన్ని కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
ఈ అత్యంత తీవ్రమైన పన్ను పెంపు వెనుక ఉన్న లెక్కలను సమీక్షించాలని, దీనివల్ల కలిగే భారీ పర్యవసానాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పెంపును పునఃపరిశీలించాలని ప్రభుత్వాన్ని టిఐఐ కోరుతోంది. ఈ పెంపు 4 కోట్ల మందికి పైగా రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు, రిటైలర్లు, స్థానిక విలువ గొలుసులతో కూడిన మొత్తం వ్యవస్థపై కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తుంది. చట్టబద్ధమైన భారతీయ పరిశ్రమను దెబ్బతీస్తూనే, అక్రమ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.