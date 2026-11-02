హైదరాబాద్లో తన సాంస్కృతిక ప్రపంచాన్ని విస్తరిస్తున్న Almost Gods
హైదరాబాద్: Almost Gods బ్రాండ్ తన నూతన ఛాప్టర్ను Jubilee Hills లో ప్రారంభించడం ద్వారా Hyderabad లోకి అడుగుపెడుతోంది. Road Number 10లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్, నగరంలో బ్రాండ్ యొక్క మొట్టమొదటి విక్రయ కేంద్రం. ఇది ఫ్యాషన్, ఆర్కిటెక్చర్(వాస్తుశిల్పం), సంస్కృతి మరియు కమ్యూనిటీలకు ఒక కొత్త నిలయంగా మారనుంది.
ఒక అండాకార గాజు ప్రవేశ ద్వారం(oval glass facade) వెనుక డిజైన్ చేసిన ఈ ప్రాంగణం, Almost Gods ప్రపంచానికి ప్రతిరూపంగా రూపొందించబడింది. ఇందులో ఉపయోగించిన మెటీరియల్, నిర్మాణం, కాంతి మరియు కదలికలు బ్రాండ్ను ఒక కొత్త అనుభూతిగా మారుస్తాయి.
24 అడుగుల ఎత్తుతో ఉన్న ఈ స్టోర్, ప్రత్యేకమైన పరిమాణంతో కంటికి ఆకట్టుకుంటుంది. సహజసిద్ధమైన కలప (raw wood), బండరాళ్ళు, రాతి నిర్మాణాలతో స్టోర్ లోపలి భాగాన్ని డిజైన్ చేశారు. ఇది ఒక సాధారణ రిటైల్ షాప్లా కాకుండా, సహజమైన రాతి ఆకృతి వాతావరణాన్ని తలపిస్తుంది. దీనిలో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే, Hyderabad స్థానిక క్వారీలలో లభించే రాతిని ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా నేరుగా డిస్ప్లే టేబుల్గా మార్చి ఆర్కిటెక్చర్లో భాగం చేయడమే. కేవలం నగరం పేరును వాడుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, స్థానిక రాతి మెటీరియల్ను ఉపయోగించడం ద్వారా Hyderabad సహజ రూపాన్ని Almost Gods ప్రాంగణంలోకి ప్రత్యక్షంగా తీసుకువచ్చారు.
ఇక్కడ ఉపయోగించిన మెటీరియల్స్ అత్యంత సహజమైనవి. ప్రాసెస్ చేయని రాతి పక్కనే సహజమైన కలపను అమర్చారు. ఎత్తైన నిర్మాణంలో కాంతి మరియు నీడల కదలికల వల్ల, ప్రజలు లోపల సంచరిస్తున్నప్పుడు రకరకాల ఉపరితలాలు, వివరాలు కొత్తగా కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల ఈ ప్రాంగణం ఒక ఆధ్యాత్మిక గుహ(mystic cave) వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ నిర్మాణ శైలి Almost Gods యొక్క కేంద్ర భావన అయిన "మానవునికి మరియు అతని చుట్టూ ఉన్న గొప్ప శక్తులకు మధ్య ఉన్న సంబంధం" అనే అంశం నుండి తీసుకోబడింది. ఇక్కడి ఎత్తైన నిర్మాణం మానవ శరీర పరిమాణానికి, శిల్పకళా పరిమాణానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఈ ప్రాంగణం కేవలం దుస్తులను ఉంచడానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రజలు వస్తువులను, మెటీరియల్స్ను మరియు ఒకరినొకరు కలిసే విధానంలో ఒక కొత్త అనుభూతిని పొందేలా డిజైన్ చేయబడింది.
Almost Gods తన మిగతా స్టోర్లలో అనుసరిస్తున్న శైలినే ఇక్కడ కూడా కొనసాగిస్తోంది. దుస్తుల వెనుక ఉన్న ఆలోచనలను నిర్మాణం, మెటీరియల్ మరియు వాతావరణం ద్వారా భౌతిక రూపంలోకి మారుస్తారు. మొదటి స్టోర్ శిల్పకళాత్మక వినూత్నతతో రూపుదిద్దుకుంటే, Hyderabad ఛాప్టర్ మరింత సహజమైన, స్థానిక మెటీరియల్ భాషతో రూపుదిద్దుకుంది.
Hyderabad విషయానికొస్తే, ఈ స్టోర్ Almost Gods ప్రపంచానికి, నగర సంస్కృతికి మధ్య ఒక కలయికగా మారుతుంది. ప్రాచీన సంస్కృతి, పురాణాలు మరియు ఆధ్యాత్మికతలను Hyderabad భౌతిక రూపంతో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అనుసంధానిస్తుంది. True Black Coffee కూడా ఈ ప్రాంగణాన్ని పంచుకోనుంది, దీని ద్వారా ఫ్యాషన్ మరియు ఆతిథ్య రంగాలు(hospitality) ఒకేచోటకు చేరుతున్నాయి. ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా True Black భాగస్వామ్యంతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన Almost Gods మెనూను కూడా పరిచయం చేయనున్నారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవం సాధారణ షాప్ ఓపెనింగ్లా కాకుండా, ఫ్యాషన్, సంగీతం, ఆహారం, కళలతో కూడిన ఒక సాంస్కృతిక వేడుకలా జరగనుంది. Hyderabad లోని సృజనాత్మక రంగానికి చెందిన కళాకారులు, డిజైనర్లు, సాంస్కృతిక ప్రముఖులు, క్రియేటర్లు, ఇంఫ్లుయెన్సర్లు మరియు బ్రాండ్ ప్రతినిధులు ఈ వేడుకలో పాల్గొంటారు.
మానవ పరిణామం, మానవునికి-దైవత్వానికి, ప్రాచీనతకు-భవిష్యత్తుకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని అన్వేషించడమే Almost Gods యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. New Delhi లో Dhruv Khurana స్థాపించిన ఈ బ్రాండ్, ఆధ్యాత్మికత, పురాణాలు మరియు చరిత్ర నుండి స్ఫూర్తి పొంది, వాటిని భారతీయ చేతివృత్తులు మరియు ఆధునిక డిజైన్తో చేసి భారతీయ ఫ్యాషన్ రంగంలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సాధించింది. Almost Gods దుస్తులను ఒక సాంకేతిక సంకేతంగా(system of codes) భావిస్తుంది. ఇది ఒక సాంస్కృతిక గుర్తింపును, ఉమ్మడి విలువలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రతి ప్రొడక్ట్ ఒక పెద్ద కథను, ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది.