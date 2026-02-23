భారత పౌరులందరూ ఇరాన్ను వదిలివెళ్లాలి.. భారత రాయబార కార్యాలయం
టెహ్రాన్, వాషింగ్టన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సోమవారం ఒక సలహా జారీ చేస్తూ, ప్రస్తుతం ఇరాన్లో ఉన్న తమ పౌరులందరూ అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా రవాణా మార్గాల ద్వారా దేశం విడిచి వెళ్లాలని కోరింది.
ఖమేనీ పాలన దేశాన్ని ఆక్రమించిన నిరసనలపై అణిచివేత సమయంలో ప్రభుత్వం భారతీయ పౌరులను వెళ్లిపోవాలని కోరింది. ఈ భారత ప్రభుత్వం జనవరి 5, 2026న జారీ చేసిన సలహాకు కొనసాగింపుగా, ఇరాన్లో మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ప్రస్తుతం ఇరాన్లో ఉన్న భారతీయ పౌరులు విద్యార్థులు, యాత్రికులు, వ్యాపార వ్యక్తులు, పర్యాటకులు.. వాణిజ్య విమానాలు సహా అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్ను విడిచిపెట్టాలని సూచించారు
అన్ని భారతీయ పౌరులు, పీఐఓలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, నిరసనలు లేదా ప్రదర్శనలు జరిగే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి, ఇరాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి, ఏవైనా పరిణామాల కోసం స్థానిక మీడియాను పర్యవేక్షించాలని భారత రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.