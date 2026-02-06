Telugu Man: మానవ అక్రమ రవాణా కేసు.. అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి
అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. అట్లాంటా ప్రాంతంలో అక్రమ రవాణా, లైంగిక వేధింపులను అరికట్టడానికి శాండీ స్ప్రింగ్స్ పోలీసులు రెండు రోజుల రహస్య ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.
చట్టవిరుద్ధమైన లైంగిక కార్యకలాపాలను ఆపడం, బాధితులను దోపిడీ నుండి రక్షించడం ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యం. అయితే, అదుపులోకి తీసుకున్న ఎనిమిది మంది వ్యక్తులలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి అరెస్టు కావడం అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది.
అరెస్టు చేయబడిన వ్యక్తిని మారియెట్టా నివాసి సుహురుత్ రెడ్డి చాడాగా గుర్తించారు. అతని గురించి వివరణాత్మక సమాచారం ఇంకా విడుదల కాలేదు. ఈ అరెస్టు అమెరికా, భారతదేశంలోని తెలుగు సమాజాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అధికారులు ఈ కేసుకు సంబంధించిన అదనపు సమాచారం కోసం దర్యాప్తు చేపట్టారు.
వారి పరిసరాల్లో మానవ అక్రమ రవాణా లేదా లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఏవైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను నివేదించాలని నివాసితులను కోరారు.
ఇలాంటి కేసులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి సమాజ భద్రతను నిర్ధారించడానికి శాండీ స్ప్రింగ్స్ పోలీసులు దాడులు, దర్యాప్తులను కొనసాగిస్తున్నారు.