శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026 (13:17 IST)

Telugu Man: మానవ అక్రమ రవాణా కేసు.. అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి

అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మానవ అక్రమ రవాణా కేసులో అరెస్టయిన వారిలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. అట్లాంటా ప్రాంతంలో అక్రమ రవాణా, లైంగిక వేధింపులను అరికట్టడానికి శాండీ స్ప్రింగ్స్ పోలీసులు రెండు రోజుల రహస్య ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.
 
చట్టవిరుద్ధమైన లైంగిక కార్యకలాపాలను ఆపడం, బాధితులను దోపిడీ నుండి రక్షించడం ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యం. అయితే, అదుపులోకి తీసుకున్న ఎనిమిది మంది వ్యక్తులలో ఒక తెలుగు వ్యక్తి అరెస్టు కావడం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. 
 
అరెస్టు చేయబడిన వ్యక్తిని మారియెట్టా నివాసి సుహురుత్ రెడ్డి చాడాగా గుర్తించారు. అతని గురించి వివరణాత్మక సమాచారం ఇంకా విడుదల కాలేదు. ఈ అరెస్టు అమెరికా, భారతదేశంలోని తెలుగు సమాజాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అధికారులు ఈ కేసుకు సంబంధించిన అదనపు సమాచారం కోసం దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
వారి పరిసరాల్లో మానవ అక్రమ రవాణా లేదా లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన ఏవైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను నివేదించాలని నివాసితులను కోరారు. 
 
ఇలాంటి కేసులపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి  సమాజ భద్రతను నిర్ధారించడానికి శాండీ స్ప్రింగ్స్ పోలీసులు దాడులు, దర్యాప్తులను కొనసాగిస్తున్నారు.

Meenakshi Chaudhary: అలిపిరి నుంచి కాలినడక తిరుమలకు.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి (video)

Meenakshi Chaudhary: అలిపిరి నుంచి కాలినడక తిరుమలకు.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి (video)ప్ర‌ముఖ న‌టి మీనాక్షి చౌదరి శుక్రవారం అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుంచి కాలినడక తిరుమలకు చేరుకుంది. పాదాల మండ‌పం వ‌ద్ద కొబ్బ‌రి కాయ‌లు కొట్టి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంత‌రం వీఐపీ ద‌ర్శ‌నంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంది. మీనాక్షి అభిమానుల‌తో స‌ర‌దాగా న‌వ్వుతూ మాట్లాడి అక్క‌డి అడిగిన వారికి సెల్ఫీలు ఇచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో బాగా వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. గ‌తంలోనూ మీనాక్షి ప‌లుమార్లు కాలిన‌డ‌క‌న తిరుమ‌ల‌కు వ‌చ్చి స్వామి వారిని ద‌ర్శించుకోవ‌డం విశేషం.

Sri Vishnu: శ్రీవిష్ణు ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్ల‌ర్ మృత్యుంజ‌య్‌ రిలీజ్ డేట్

Sri Vishnu: శ్రీవిష్ణు ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్ల‌ర్ మృత్యుంజ‌య్‌ రిలీజ్ డేట్శ్రీవిష్ణు ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు వైవిధ్య‌మైన చిత్రాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పిస్తూ వారి హృద‌యాల్లో త‌న‌దైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఆయ‌న తాజా చిత్రం ‘మృత్యుంజయ్’. ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్ల‌ర్ హుస్సేన్ షా కిర‌ణ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతోంది. ర‌మ్య గున్నం స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో లైట్‌బాక్స్ మీడియా, పిక్చర్ పర్‌ఫెక్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్స్‌పై సందీప్ గున్నం, వినయ్ చిలకపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీ ‘సామజవరగమన’ మూవీ తర్వాత శ్రీవిష్ణు, రేబా జాన్ జంటగా నటిస్తున్నారు.

Devisri: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో రెండు అదిరిపోయే పాటలు రాబోతున్నాయి

Devisri: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో రెండు అదిరిపోయే పాటలు రాబోతున్నాయిఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో రెండు అదిరిపోయే పాటలు రాబోతున్నాయి అంటూ దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీప్రసాద్ లు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ లో పాల్గొన్నారు. చెన్నైలో జరిగిన ఈ సిట్టింగ్ లో వారు పూర్తి జోష్‌తో విస్ఫోటనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

లోకేష్ కనకరాజ్ కూలీ సినిమాపై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఏమన్నదో తెలుసా?

లోకేష్ కనకరాజ్ కూలీ సినిమాపై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఏమన్నదో తెలుసా?రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్, కోలీవుడ్ పరిశ్రమలో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నిర్మాతగా తిరిగి వస్తూ ప్రస్తుతం తన 'విత్ లవ్' చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తెరపైకి వస్తోంది. తాజాగా ఒక ప్రచార ఇంటర్వ్యూలో, సౌందర్య రజనీకాంత్ తన తండ్రి ఇటీవల విడుదల చేసిన 'కూలీ' చిత్రంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

తెలిసినవారికి వివరణ అవసరం లేదు, చెప్పినా వినరు : ఏఆర్ రెహమాన్

తెలిసినవారికి వివరణ అవసరం లేదు, చెప్పినా వినరు : ఏఆర్ రెహమాన్ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు సినిమారంగంలో చర్చకు దారి తీశాయి. మతం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలకు పలువురు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తెలుగు సినీరంగంలో సంగీత ప్రపంచంలో వున్నవారు ఎవరినీ అడిగినా నో కామెంట్.. అంటూ తప్పుకుంటున్నారు. కాగా, తాజాగా ఏఆర్ రెహమాన్ పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని అందుకు తగిన వివరణ ఇచ్చారు. మొదట నిరాకరించినప్పటికీ చెప్పక తప్పలేదు.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.
